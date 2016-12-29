Уже в 18 лет воспитанник Ольги Власовой стал чемпионом Европы и бронзовым медалистом чемпионата мира в индивидуальных прыжках. В 19 удостоился четырех серебряных наград (по две на ЧМ и Европейских играх — в индивидуальных прыжках и синхронных в дуэте с Николаем Казаком). Нынешней весной 20-летний Гончаров в испанском Вальядолиде выиграл два европейских титула. Поэтому его триумф в Рио-де-Жанейро, где Влад заметно превзошел китайских фаворитов, выглядел закономерным.



Лучшей спортсменкой года редакционное вече провозгласило лучшей 24-летнюю Марию Мамошук из Гомеля, серебряного призера Рио и чемпионку Европы-2016 по вольной борьбе. Маша стала подниматься на взрослые пьедесталы в 2013-м, став призером Универсиады в Казани. Через год — вторая на ЧЕ, затем третья на Европейских играх в Баку. А в нынешнем сезоне крушила соперниц на шести турнирах подряд, в том числе на чемпионате континента в Риге. На Играх воспитанница Сергея Смаля и Петра Бабея последовательно одолела Ларионову из Казахстана — 8:2, шведку Йоханссон — 7:2, американку Пирожкову — 3:2 и лишь в финале уступила японке Каваи — 0:6.



По параллельной высокой шкале оценивается спортивный подвиг 22-летнего паралимпийца из Молодечно Игоря Бокия, выловившего на Играх в Рио 6 золотых и 1 бронзовую награды в плавании на спине, брассом, баттерфляем, вольным стилем и комплексом.



В номинации «Тренер года» конкурировали наставники лауреатов. Первой единодушно названа Ольга Власова, главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте и личная наставница Гончарова. Владик пришел к ней шестилетним после того, как его отсеяли из секции по спортивной гимнастике. 14 лет Ольга Анатольевна кропотливо лепила из мальчика лучшего батутиста мира. Кроме того, в женском олимпийском финале выступали еще две белоруски — Татьяна Петреня (5-е место) и Анна Горченок (8-е).



В номинации «Команда года» пальма первенства единодушно отдана экипажу ЖЕНСКОЙ БАЙДАРКИ-ЧЕТВЕРКИ, удостоенному олимпийской бронзы: Маргарита Махнева, Надежда Лепешко, Ольга Худенко, Марина Литвинчук. Четыре года назад в Лондоне-2012 этот квартет также стал третьим. Только вместо Махневой тогда загребала Ирина Помелова. Вел девушек к пьедесталу Геннадий Галицкий.