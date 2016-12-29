Крейвен: МПК немедленно восстановит членство ПКР при условии соответствия критериям

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее МПК опубликовал критерии восстановления членства ПКР в организации. ПКР обязан, в частности, выплатить по €250 тысяч за каждый год отстранения, а после восстановления выделять еще по €125 тысяч ежегодно в течение трех лет. Кроме того, список критериев содержит требование исключить из руководящих органов ПКР представителей государственной власти.

«ПКР является важной частью паралимпийского движения, российские спортсмены хотят соревноваться с лучшими из лучших, — сказал Крейвен. — При полном сотрудничестве и прозрачности ПКР мы немедленно отменим отстранение, когда требования будут выполнены в полном объеме».