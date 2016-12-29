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https://sport.mail.ru/news/olympics/28300013/
29 декабря 2016, 19:44 | Олимпизм | ТАСС

Крейвен: МПК немедленно восстановит членство ПКР при условии соответствия критериям

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) немедленно восстановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР), если российская сторона выполнит поставленные требования и будет сотрудничать. Об этом сообщил глава МПК Филипп Крейвен, слова которого приводит пресс-служба организации.

Российские атлеты смогут участвовать в международных соревнованиях при полной прозрачности паралимпийского комитета страны. Увеличить
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Ранее МПК опубликовал критерии восстановления членства ПКР в организации. ПКР обязан, в частности, выплатить по €250 тысяч за каждый год отстранения, а после восстановления выделять еще по €125 тысяч ежегодно в течение трех лет. Кроме того, список критериев содержит требование исключить из руководящих органов ПКР представителей государственной власти.

«ПКР является важной частью паралимпийского движения, российские спортсмены хотят соревноваться с лучшими из лучших, — сказал Крейвен. — При полном сотрудничестве и прозрачности ПКР мы немедленно отменим отстранение, когда требования будут выполнены в полном объеме».

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Это стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
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