Допинговая шарада: 6 из 28

Тайна, которой международный Олимпийский комитет покрыл имена 28 отстраненных от соревнований российских участников Игр-2014, продержалась недолго. Шесть наших спортсменов, наказанных международной лыжной федерацией, известны точно. Есть также очень конкретные предположения относительно двух биатлонисток из «черного списка». Ранее информатор ВАДА и экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков публично называл имена еще двух бобслеистов и одной скелетонистки. Еще 14 имен содержатся в так называемом «итальянском списке» — очень подробном файле, составленном итальянскими СМИ на основании собственных источников.

НЕПОНЯТНО, В ЧЕМ МЫ ВИНОВАТЫ

Практические все отстраненные лыжники — Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгений Шаповалова — подтвердили получение уведомлений об отстранении и успели прокомментировать случившееся. А Легков и Белов даже подготовили заявление в спортивный арбитражный суд.

— Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб, — говорится в заявлении лыжников. — Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как-то описывается в отчете Макларена… Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако, дело Александра Легкова и Евгения Белова — это не тот случай. Только лишь предположение, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций.

— Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно — ничего не сказать, — сообщил в социальной сети Максим Вылегжанин. — В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе.

— Непонятно, в чем мы виноваты, — заявила «Р-Спорт» Евгения Шаповалова. — Ни я, ни остальные отстраненные ребята из сборной. Если вы знаете, как проходит допинг-контроль, всегда при этом присутствует контролер. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки — это уже не к нам.

— Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства, — отметила в интервью ТАСС Юлия Иванова. — Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но, думаю, все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили.

БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ

Напомню, что все отстраненные россияне обвиняются в том, что их допинг-пробы, сданные на Олимпиаде в Сочи, имеют следы несанкционированного вскрытия — царапины и сколы. Согласно одной версий, Григорий Родченков якобы тайно вскрывал и менял биопробы наших спортсменов по собственному усмотрению, согласно другой — ученый ежедневно получал от своих руководителей списки олимпийцев, чьи анализы ему предстояло полностью заменить. При этом мог использоваться заранее заготовленный биоматериал — именно наличие «чистой мочи», сданной по запас теоретически может служить доводом якобы подтверждающим, что сами спортсмены заранее знали о готовящихся махинациях и могли стать их соучастниками.

Среди тех, кому теперь придется оправдываться — биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. О том, что они входят в «список 28» вчера написала La Gazzetta dello Sport. Вилухина на Играх-2014 завоевала серебро в спринте, Романова — серебро в эстафете. Ольга в ноябре 2016 года объявила о завершении карьеры, Яна не принимала участия в международных стартах с весны 2015 года. Международный союз биатлонистов отстранил двух представителей России по итогам доклада Макларана анонимно, но, по данным норвежского агентства NRK, оба наказанных — медалисты Сочи-2014 и не являются действующими спортсменами.

— Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии, — приводит слова Вилухиной «Р-Спорт». — Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры — до, во время и после игр в Сочи — были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы, а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день, в ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения. Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов.

— Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать, — сказала ТАСС Романова. — Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?

ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИСОК

Напомню, что ранее Григорий Родченков в своих интервью также высказывал подозрения в адрес бобслеистов Александра Зубкова и Александра Воеводы, а также скелетонистки Елены Никитиной. Все эти спортсмены свою вину также категорически отрицают. Тем не менее, их имена вместе с восьмеркой выше упомянутых лыжников и биатлонистов присутствуют в так называемом «итальянском списке царапин на пробирках». До сих пор данный инсайдерский документ был очень точен. Разумеется, это не достаточное основание для того, чтобы подозревать всех фигурирующих в нем спортсменов. Да и в целом вина самих атлетов очень сомнительна, и хочется верить, что им удастся доказать свою непричастность к подмене проб. Однако морально готовиться к тому, что в ближайшее время всплывут и другие «итальянские имена», похоже, надо.

Обширнее всего в «итальянском списке» представлены бобслей и скелетон — 10 человек, включая уже названных трех. Также там упоминаются пять российских хоккеисток, что теоретически может грозить пересмотром итогов женского турнира в Сочи и проблемами с допуском нашей команды в Пхенчхан. Также в списке есть два представителя коньковых дисциплин. Вероятно, одна из них — это «обладательница серебряной медали, в пробе которой обнаружено физиологически недопустимое содержание соли», упомянутая Маклареном во время презентации своего доклада в Лондоне. Лидера сборной России Виктора Ана, которого некоторые российские СМИ вынудили написать грозное письмо в Международный союз конькобежцев, в «итальянском списке» нет.