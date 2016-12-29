Допинговая шарада: 6 из 28
Отстраненные от соревнований российские спортсмены дружно отрицают обвинения в нарушении антидопинговых правил.
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Тайна, которой международный Олимпийский комитет покрыл имена 28 отстраненных от соревнований российских участников Игр-2014, продержалась недолго. Шесть наших спортсменов, наказанных международной лыжной федерацией, известны точно. Есть также очень конкретные предположения относительно двух биатлонисток из «черного списка». Ранее информатор ВАДА и
НЕПОНЯТНО, В ЧЕМ МЫ ВИНОВАТЫ
Практические все отстраненные лыжники — Евгений Белов, Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгений Шаповалова — подтвердили получение уведомлений об отстранении и успели прокомментировать случившееся. А Легков и Белов даже подготовили заявление в спортивный арбитражный суд.
— Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб, — говорится в заявлении лыжников. — Они не делали фотографий пробирок со своими пробами,
— Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно — ничего не сказать, — сообщил в социальной сети Максим Вылегжанин. — В письме говорится о том, что на одной пробирке моей
— Непонятно, в чем мы виноваты, — заявила «Р-Спорт» Евгения Шаповалова. — Ни я, ни остальные отстраненные ребята из сборной. Если вы знаете, как проходит
— Я сдала все
БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Напомню, что все отстраненные россияне обвиняются в том, что их
Среди тех, кому теперь придется оправдываться — биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова. О том, что они входят в «список 28» вчера написала La Gazzetta dello Sport. Вилухина на Играх-2014 завоевала серебро в спринте, Романова — серебро в эстафете. Ольга в ноябре 2016 года объявила о завершении карьеры, Яна не принимала участия в международных стартах с весны 2015 года. Международный союз биатлонистов отстранил двух представителей России по итогам доклада Макларана анонимно, но, по данным норвежского агентства NRK, оба наказанных — медалисты Сочи-2014 и не являются действующими спортсменами.
— Мне очень сложно хоть
— Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать, — сказала ТАСС Романова. — Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?
ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИСОК
Напомню, что ранее Григорий Родченков в своих интервью также высказывал подозрения в адрес бобслеистов Александра Зубкова и Александра Воеводы, а также скелетонистки Елены Никитиной. Все эти спортсмены свою вину также категорически отрицают. Тем не менее, их имена вместе с восьмеркой выше упомянутых лыжников и биатлонистов присутствуют в так называемом «итальянском списке царапин на пробирках». До сих пор данный инсайдерский документ был очень точен. Разумеется, это не достаточное основание для того, чтобы подозревать всех фигурирующих в нем спортсменов. Да и в целом вина самих атлетов очень сомнительна, и хочется верить, что им удастся доказать свою непричастность к подмене проб. Однако морально готовиться к тому, что в ближайшее время всплывут и другие «итальянские имена», похоже, надо.
Обширнее всего в «итальянском списке» представлены бобслей и скелетон — 10 человек, включая уже названных трех. Также там упоминаются пять российских хоккеисток, что теоретически может грозить пересмотром итогов женского турнира в Сочи и проблемами с допуском нашей команды в Пхенчхан. Также в списке есть два представителя коньковых дисциплин. Вероятно, одна из них — это «обладательница серебряной медали, в пробе которой обнаружено физиологически недопустимое содержание соли», упомянутая Маклареном во время презентации своего доклада в Лондоне. Лидера сборной России Виктора Ана, которого некоторые российские СМИ вынудили написать грозное письмо в Международный союз конькобежцев, в «итальянском списке» нет.
Очень тревожным будет ожидание имен наших паралимпийцев, сочинские пробы которых также были повреждены. Скорее всего, этот процесс сильно затянется, поскольку коммуникаций между Международным паралимпийским комитетом и Паралимпийском комитетом России сейчас затруднена
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