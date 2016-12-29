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29 декабря 2016, 13:32 | Олимпизм | ТАСС

ФМБА: Обновленный список запрещенных веществ WADA на 2017 год потенциально проблемный

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Список веществ, запрещенный к употреблению Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2017 года, является потенциально проблемным и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уже занимается исследованием отдельных препаратов. Об этом журналистам заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

Федеральное <nobr>медико-биологическое</nobr> агентство (ФМБА) уже занимается исследованием отдельных препаратов. Увеличить
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«В списке WADA на 2017 год есть потенциально проблемные вещества, и мы сейчас этим занимаемся, — сказал Уйба. — Даже не дождавшись ответа от WADA, сами занимаемся изучением свойств и выведением этих веществ из организма в срок, объявленный WADA. Через полгода этот препарат станет запрещенным: мы смотрим, действительно ли через полгода его не будет в организме».

Глава ФМБА не стал называть эти вещества. «Все это уже через полгода мы будем докладывать WADA как самостоятельное исследование. О каких веществах идет речь? Пока оставим это за кадром», — добавил Уйба.
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