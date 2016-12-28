Поздняков назвал «фейком» статью NYT о «подтверждении» системы допинга в России
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Статья газеты New York Times под названием «Россияне больше не оспаривают олимпийскую операцию по допингу», является журналистским фейком, заголовок не соответствует содержанию, а цитаты вырваны из контекста, заявил агентству «Р-Спорт» член наблюдательного совета РУСАДА и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
NYT во вторник опубликовала материал, в котором исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает наличие в РФ «институционального заговора» покрытия допинга. В ответ на это РУСАДА выступило с заявлением, из которого следовало, что слова Анцелиович были вырваны из контекста, их смысл был искажен.
«Прочитал статью в New York Times самым внимательным образом, и чему был удивлен — содержание статьи абсолютно не соответствует заголовку. Прочитав и обсудив с коллегами текст, пришел к однозначному выводу, что слова, указанные в данной статье, вырваны из контекста общей беседы. Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России — борьба с допингом, — но и во всех видах спорта во всем мире», — сказал Поздняков по телефону.
«Уверен, что профессиональное сообщество оценивает данную статью именно в таком же контексте. И надеюсь, что в будущем наши зарубежные
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