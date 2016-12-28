Поздняков назвал «фейком» статью NYT о «подтверждении» системы допинга в России

NYT во вторник опубликовала материал, в котором исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович якобы подтверждает наличие в РФ «институционального заговора» покрытия допинга. В ответ на это РУСАДА выступило с заявлением, из которого следовало, что слова Анцелиович были вырваны из контекста, их смысл был искажен.

«Прочитал статью в New York Times самым внимательным образом, и чему был удивлен — содержание статьи абсолютно не соответствует заголовку. Прочитав и обсудив с коллегами текст, пришел к однозначному выводу, что слова, указанные в данной статье, вырваны из контекста общей беседы. Поэтому я назвал бы статью журналистским фейком, вбросом, который не способствует решению проблемы, которая стоит не только в России — борьба с допингом, — но и во всех видах спорта во всем мире», — сказал Поздняков по телефону.