Мутко призвал чиновников визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга

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В среду американское издание The New York Times опубликовало материал под заголовком «Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады», в котором приводит цитату и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович: «Это был институциональный сговор». При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. В тексте также упоминается имя главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, признающего, что было допущено много ошибок.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью — визировать, — подчеркнул Мутко. — Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу».

Как сообщается в заявлении РУСАДА, слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. Также РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.