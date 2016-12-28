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28 декабря 2016, 15:43 | Олимпизм | ТАСС

Мутко призвал чиновников визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Зарубежные средства массовой информации подают тему употребления допинга в России под своим углом, поэтому материалы таким изданиям следует визировать. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ заявил что каждый хочет подать информацию под своим углом передергивая слова. Увеличить
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В среду американское издание The New York Times опубликовало материал под заголовком «Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады», в котором приводит цитату и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович: «Это был институциональный сговор». При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. В тексте также упоминается имя главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, признающего, что было допущено много ошибок.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью — визировать, — подчеркнул Мутко. — Каждый хочет подать информацию под своим углом, передергивая слова. Сама Анна Анцелиович уже дала исчерпывающий комментарий по этому поводу».

Как сообщается в заявлении РУСАДА, слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. Также РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.
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Новости Олимпийских игр

Глава РУСАДА настаивает, что ее слова о допинге в РФ вырваны из контекста

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова об «институциональном сговоре» и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович в интервью американской газете The New York Times вырваны из контекста, во время часового интервью было много сказано о скандале, в том числе о преждевременности выводов. Об этом Анцелиович написала в социальной сети Facebook.
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