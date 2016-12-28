Колобков: Заголовок NYT о допинг-системе в России не соответствует содержимому

В газете The New York Times во вторник был опубликован материал, в котором утверждалось, что «Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории», касающемся действий с запрещенными препаратами. Издание сделало такой вывод из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, приведя ее цитату о том, что «это был институциональный заговор».

«Я внимательно изучил статью и вообще не понял связи между названием статьи и ее содержанием. Заголовок полностью не соответствует содержимому. Пусть это останется на совести автора статьи. Подчеркиваю, что мы придерживаемся предыдущей позиции. Мы настаиваем на своей позиции в отсутствии государственной поддержки допинга в России. Россия предпринимала и предпринимает все усилия по борьбе с допингом. У нас одни из самых прогрессивных законов, связанных с этим. Никакой системы поддержки допинга в России не было, нет и быть не может», — сказал Колобков по телефону.

«Анцелиович не является ни государственным чиновником, ни чиновником вообще в принципе. Она является исполняющим обязанности руководителя РУСАДА. Минспорт сейчас не является его учредителем. РУСАДА — структура, которая работает по лекалам WADA. WADA признает или не признает РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. РУСАДА не является государственной организацией», — добавил министр спорта РФ.