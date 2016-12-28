Признание России в допинг-системе. Что это было?

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Журналист Ребекка Руис сегодня взбаламутила российскую спортивную общественность своей статьей «Русские больше не участвуют в допинговых нарушениях».

Материал, в котором в целом благожелательно повествуется о нынешней антидопинговой ситуацией в нашей стране, содержит сенсационное высказывание исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА Анны Анцелиович. Чиновница на страницах New York Times утверждает, что нарушения в сфере допинга в нашей стране совершены по некоему «институциональному сговору».

По мнению Ребекки Руис, это первое признание российских официальных лиц в том, что допинговые нарушения в России носят системный характер. Уточнение, что руководители нашего государства не были вовлечены в эту систему, на этом фоне кажется достаточно невнятным. РУСАДА сегодня днем опубликовало опровержение насчет фразы Анцелиович. Пока же оно готовилось, «СЭ» решил разобраться в этой странной истории.

КТО ТАКАЯ Анна АНЦЕЛИОВИЧ.

Чиновница исполняет обязанности руководителя РУСАДА с декабря 2015 года, когда в отставку после выхода доклада Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике ушел прежний гендиректор организации Рамил Хабриев. Тогда РУСАДА был лишен аккредитации Всемирного антидопингового агентства, которая не восстановлена по сей день. Целый год агентство работало в облегченном режиме, и было реформировано, перестав полностью зависеть от Министерства спорта РФ.

Ранее Анцелиович работала главным начальником отдела обработки результатов и расследований РУСАДА. Скорее всего, ее нынешние полномочия закончатся в феврале будущего года, когда новый Совет директоров РУСАДА проведет конкурс на должность нового полноценного генерального директора. Ничто не мешает Анцелиович предложить Совету директоров свою кандидатуру, но нынешний скандал явно не пойдет ей на пользу.

КТО ТАКАЯ Реббека РУИС.

Журналист New York Times, которая в мае этого года опубликовала интервью Григория Родченкова с разоблачениями российской якобы существовавшей во время Олимпиады в Сочи допинговой системы. По итогам этой публикации была создана комиссия Ричарда Макларена, затем возникли проблемы с допуском нашей сборной на Олимпиаду в Рио и состоялась дисквалификация нашего Паралимпийского комитета. Реббека Руис написала еще несколько статей о российском допинге, а в декабре побывала в Москве, где побеседовала с некоторыми руководителями нашего спорта, в том числе с Анцелиович.

ЧТО ТАКОЕ «ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СГОВОР».

Термин, который фигурирует во второй части доклада Макларена. Канадский профессор заменил им прежнее определение «государственная система допинговых нарушений», которое вызывало категорическое неприятие в России. Считается, что это попытка предложить нашим властям компромисс — ВАДА снимает обвинения с государства в целом, а Россия признает допингового сговор на более низком уровне — например, между ведомствами или некими сообществами, которые пытались делать на допинге свой частный бизнес. Естественно после этого должно последовать наказание всех винновых в этом сговоре, за исключением Родченкова и других информаторов ВАДА. Однако нынешняя реакция на слова Анцелиович ставит данную тактику под вопрос.

КАК ОТРЕГИРОВАЛИ РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ.

— Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, — заявил в разговоре с ТАСС министр спорта России Павел Колобков. — У меня есть предположение, что газета «Нью-Йорк Таймс» неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду.

— Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Нужно проверить, насколько достоверны слова, которые приписываются Анцелиович, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы. Мы обвинения в причастности госорганов к допингу категорически отрицаем.

ЗАЯВЛЕНИЕ РУСАДА.

— В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, — говорится в опубликованном заявлении РУСАДА. — В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России.

Олег ШАМОНАЕВ.