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28 декабря 2016, 14:26 | Олимпизм | ТАСС

РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекста

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова, сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении РУСАДА, предоставленном ТАСС.

<em>МОСКВА 28 декабря. /ТАСС/.</em> Слова сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) Анной Анцелиович журналисту газеты The New <span class=error>York</span> Times были искажены и вырваны из контекста. Об этом говорится в заявлении <span class=error>РУСАДА</span> предоставленном ТАСС. Увеличить
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В среду американское издание опубликовало статью под заголовком «Россия больше не оспаривает фальсификации с допингом во время Олимпиады». В заметке приведена цитата Анцелиович, которая признается: «Это был институциональный сговор». При этом она отметила, что в сговоре не участвовали представители высшего руководства страны. Также в материале фигурирует глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, который признает, что было допущено много ошибок, и призывает разобраться с причинами, по которым молодые спортсмены принимают допинг.

«В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, — сообщается в заявлении. — В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов “государственная система допинга” и использовал словосочетание “институциональный заговор”, исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны».

РУСАДА обратило внимание на то, что у него нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта, поскольку расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ.

9 декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Макларен в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи.

После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. В частности, МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Некоторые международные соревнования в России на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.
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Колобков: Заголовок NYT о допинг-системе в России не соответствует содержимому

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Заголовок статьи газеты The New York Times, в которой утверждается о том, что российские чиновники подтвердили наличие системы применения допинга в стране, не соответствует содержанию; Россия настаивает на позиции отсутствия государственной поддержки допинга и предпринимает все усилия по борьбе с допингом, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
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28 декабря

РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекста

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