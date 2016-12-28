Песков: Данные NYT о «допинговом» сговоре в РФ надо проверить на достоверность

Газета The New York Times во вторник сообщила, что «Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории», касающемся действий с запрещенными препаратами. Издание сделало такой вывод из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, приведя ее цитату о том, что «это был институциональный заговор».

«Во-первых, нужно сначала проверить достоверность этих слов. Пока мы не можем что-либо говорить, потому что речь идет именно о сообщении New York Times и насколько оно соответствует действительности, насколько эти слова, которые ей приписываются, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте, — все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы. Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник», — заявил Песков журналистам в среду.