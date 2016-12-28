Допинговая катастрофа и прорыв «Спартака»: чем запомнится 2016 год

Допинговая катастрофа

Не исключено, что через какое-то время мы будем вспоминать 2016 год как год, который поставил под угрозу существование российского спорта. Началось все еще в 2015 году, когда был опубликован первый доклад комиссии WADA, тогда еще под руководством Ричарда Паунда. Тогда казалось, что все не всерьез, что даже легкоатлетов простят к Олимпиаде и что вообще речь идет о каких-то единичных случаях, которым WADA зачем-то придало слишком большое значение.

Сегодня, спустя год, российский спорт очутился в ситуации, выхода из которой не видно. За год уже другая комиссия, под руководством Ричарда Макларена, сделала еще два доклада, по итогам которых российский спорт потерял десятки спортсменов и несколько крупных соревнований и продолжает отступать со своих позиций. Несколько десятков спортсменов (в том числе сборные по легкой и тяжелой атлетике в полном составе) пропустили Олимпиаду, у России отобрали несколько важнейших турниров по зимним видам спорта, медали Игр 2008 и 2012 годов, и это очевидно не конец. МОК еще не высказал свое мнение по поводу второй части доклада Макларена, WADA тоже не определилось с санкциями, но ясно, что процесс только набирает скорость. И уже звучат осторожные слова о том, что все это может закончиться тем, что у России отберут и чемпионат мира по футболу 2018 года. Сейчас такой исход кажется маловероятным, но год назад тоже трудно было представить, что в России больше нельзя будет проводить соревнований по биатлону и лыжным гонкам.

Олимпиада в Рио

Сейчас можно констатировать, что сборной России повезло с тем, что Макларен опубликовал первую часть своего доклада за пару недель до старта Олимпиады и у МОК и международных спортивных федераций не осталось времени на то, чтобы детально его изучать. И олимпийский комитет, и федерации не стали принимать поспешных решений и допустили до участия в Олимпиаде в Рио почти всех российских спортсменов. В Рио россияне не были заявлены вообще только в соревнованиях штангистов и легкоатлетов, но их судьба от Макларена не сильно зависела, их дисквалификация была делом решенным и до того. Остальные сборные смогли поехать в Бразилию, пусть и не в полном составе.

В сложившейся ситуации сборная России выступила вполне прилично, выиграв 56 медалей и заняв общекомандное четвертое место и по количеству золота, и по общему количеству медалей. Четыре года назад в Лондоне российская команда тоже была четвертой (правда, медалей было побольше), так что в Рио нельзя было рассчитывать на большее.

Чемпионат Европы по футболу

Евро-2016 вполне мог скрасить впечатление от неудачного года — к футболистам у WADA не было никаких претензий, так что никто не поставил бы под сомнение их успех на европейском первенстве.

Но успеха не случилось. Сборная России начала чемпионат с героической ничьей в матче против англичан (Василий Березуцкий сравнял счет на последней минуте), но на этом все и закончилось. Поражение от Словакии означало, что в матче против Уэльса надо непременно побеждать, но игра третьего тура оказалась для россиян худшей на турнире — безвольные 0:3, и команда поехала домой.

Отличились и российские болельщики — англичане в Марселе перед и после матча первого тура хулиганили даже больше, но именно россияне устроили беспорядки на стадионе. И если с беспорядками в городе разбиралась французская полиция, то драка на «Велодроме» оказалась в ведении УЕФА, который условно дисквалифицировал сборную России до конца турнира.

Кубок мира по хоккею

НХЛ и Международная федерация хоккея договорились о проведении в 2016 году очередного, третьего, розыгрыша Кубка мира по хоккею. Число участников на этот раз, помимо традиционных России, Финляндии, Чехии, Швеции, Канады и США пополнили сборные Европы и Северной Америки, составленные из хоккеистов, которые не попали в свои национальные команды.

Турнир закончился сенсацией — сборная Европы, которая считалась главным аутсайдером, добралась до финала и только в решающей серии уступила канадцам. Сборная России не смогла выиграть группу, уступив первое место Швеции, и попала на канадцев уже в полуфинале. По ходу матча нашим даже удалось вести в счете, но что поделаешь, если канадцы сейчас сильнее всех в мире? 5:3 — и наши поделили третье-четвертое место с Швецией.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам

В ноябре 2016 года вся страна вдруг вспомнила о том, что когда-то шахматы были здесь главным видом спорта. Магнус Карлсен и Сергей Карякин становились героями новостей, особенно после того, как Карякин выиграл, причем черными, восьмую партию и вышел вперед. Удержать преимущество ему не удалось — в десятой партии норвежец отыгрался, и исход матча решил тай-брейк. К этому моменту Карякин, по собственному признанию, вымотался и психологически, и физически и проиграл уже в первом же раунде, на этапе быстрых шахмат.

Выход «Ростова» в Лигу чемпионов

«Ростов» стал главным футбольным событием года — не так уж часто Россию в Лиге чемпионов представляет кто-то, кроме Москвы и Питера. До нынешнего года это удавалось только казанскому «Рубину», который в Лигу чемпионов выводил Курбан Бердыев.

Бердыев в 2014 году перебрался в «Ростов», во втором своем сезоне едва не привел команду к чемпионству, а к концу 2016 года довел команду до Лиги чемпионов. Формально, конечно, к этому моменту «Ростовом» руководил не он, но ведь мы не про формальную сторону вопроса. На пути к групповому раунду «Ростов» выбил «Андерлехт» и «Аякс», причем сделал это вполне уверенно — голландцев дома ростовчане вообще разгромили со счетом 4:1.

В группе «Ростов» тоже сыграл вполне успешно — он едва не отобрал очки у «Атлетико» в гостевом матче и обыграл дома со счетом 3:2 «Баварию». В итоге ростовчане впервые в своей истории (впрочем, в этой еврокубковой истории для них все было впервые, ведь раньше они не выходили в Европу) добрались до стадии плей-офф — весной они сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Победа «Спартака» в первом круге чемпионата России

«Спартак» начал сезон вполне традиционно для себя — в квалификационном раунде Лиги Европы москвичи проиграли кипрскому АЕКу, о существовании которого до того никто не знал. Сразу после этого главный тренер команды Дмитрий Аленичев ушел в отставку, прихватив с собой Егора Титова.