Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта России Павел Колобков усомнился в достоверности слов и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводятся в публикации американской газеты The New York Times. Об этом он рассказал ТАСС.
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«Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, — сказал Колобков. — У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду».
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