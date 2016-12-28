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https://sport.mail.ru/news/olympics/28284064/
28 декабря 2016, 14:08 | Олимпизм | ТАСС

Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта России Павел Колобков усомнился в достоверности слов и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводятся в публикации американской газеты The New York Times. Об этом он рассказал ТАСС.

Министр спорта РФ считает что нужно обратиться к Анне Анеилиович за разъяснениями. Увеличить
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«Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, — сказал Колобков. — У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду».
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