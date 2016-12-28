Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Наша позиция по отношению к этой ситуации остается неизменной, — сказал Колобков. — У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду».