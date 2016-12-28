Кремль категорически отвергает причастность к возможному применению допинга атлетами

«Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами», — сказал он журналистам в среду.

«Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина, который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем», — заявил Песков.

Американское издание New York Times в мае опубликовало материал с высказываниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. В свою очередь, МОК 24 июля отдал первоочередное право допускать спортсменов до Олимпиады международным спортивным федерациям, при этом россияне, имеющие допинг-историю, не должны быть допущены к Играм.