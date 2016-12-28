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https://sport.mail.ru/news/olympics/28283815/
28 декабря 2016, 13:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Кремль категорически отвергает причастность к возможному применению допинга атлетами

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала естественно отрицали какую-либо причастность государства или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами», — сказал он журналистам в среду.

«Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина, который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем», — заявил Песков.

Американское издание New York Times в мае опубликовало материал с высказываниями экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. В свою очередь, МОК 24 июля отдал первоочередное право допускать спортсменов до Олимпиады международным спортивным федерациям, при этом россияне, имеющие допинг-историю, не должны быть допущены к Играм.

Вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов была представлена 9 декабря. FIS после этого заявила, что тесно сотрудничает с МОК и WADA, чтобы принять необходимые меры, включая возможность дисквалификаций спортсменов, и что финал Кубка мира по лыжным гонкам в 2017 году может быть перенесен из Тюмени, однако для этого нужно проанализировать доклад Макларена.
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Песков: Данные NYT о «допинговом» сговоре в РФ надо проверить на достоверность

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Кремле не склонны воспринимать публикацию New York Times о «допинговом» сговоре в РФ как первоисточник, надо проверить достоверность этих данных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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