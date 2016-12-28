Кремль категорически отвергает причастность к возможному применению допинга атлетами
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы с самого начала естественно отрицали
«Более того, мы ожидаем результатов расследования. В том числе существуют подозрения в причастности этого гражданина, который, собственно, и воспринимается как один из основных источников при озвучивании таких обвинений в наш адрес. Мы это категорически отрицаем», — заявил Песков.
Американское издание New York Times в мае опубликовало материал с высказываниями
Вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с
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