В Кремле не воспринимают «признания» главы РУСАДА о допинге как первоисточник

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«Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить», — отметил он. «Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы», — подчеркнул представитель Кремля.