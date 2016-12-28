В Кремле не воспринимают «признания» главы РУСАДА о допинге как первоисточник
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кремль не относится к «признаниям» главы РУСАДА Анны Анцелиович, опубликованным в The New York Times, как к первоисточнику. «Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник», — заявил журналистам
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию.
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Видимо, что-то случилось...
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«Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем
Он напомнил, что Россия с самого начала отрицала
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