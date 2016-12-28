Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28283808/
28 декабря 2016, 13:50 | Олимпизм | ТАСС

В Кремле не воспринимают «признания» главы РУСАДА о допинге как первоисточник

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Кремль не относится к «признаниям» главы РУСАДА Анны Анцелиович, опубликованным в The New York Times, как к первоисточнику. «Мы не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию.

Дмитрий Песков заявил что Россия с самого начала отрицала <nobr>какую-либо</nobr> причастность государства и госорганов к возможному употреблению допинга спортсменами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нужно проверить достоверность этих слов, пока мы не можем что-либо говорить», — отметил он. «Насколько оно соответствует действительности, насколько действительны слова, которые ей (Анцелиович) приписываются, что имелось в виду, в каком контексте — все это нужно понимать, чтобы делать какие-то выводы», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия с самого начала отрицала какую-либо причастность государства и госорганов к возможному употреблению допинга спортсменами. По его словам, в Кремле ожидают результатов расследования по этим фактам, в рамках которого подозревается и информатор WADA Григорий Родченков. «Мы это (обвинения в причастности госорганов к допингу) категорически отрицаем», — подчеркнул Песков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта России Павел Колобков усомнился в достоверности слов и. о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович, которые приводятся в публикации американской газеты The New York Times. Об этом он рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России

Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта в январе

Московский эндокринный завод вручил БК ЦСКА "Валидольный кубок"