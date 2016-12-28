Глава РУСАДА признала существование системы допинга в России
Российские чиновники впервые признали существование допинговой системы в стране. Информацию об этом опубликовало американское издание The New York Times, на протяжении последних дней интервьюировавшее спортивных функционеров, а также автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена.
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Сенсационное заявление опубликовало американское издание The New York Times, заявив, что Россия впервые официально признала проблему наличия допинга в отечественном спорте.
О том, что «должностные лица осуществили один из самых больших, если не самый большой, заговоров в истории спорта», в интервью изданию сообщила Анна Анциелович, действующий генеральный директор национального антидопингового агентства России РУСАДА.
«Это был институциональный заговор», — заявила Анциелович, в то же время отметившая, что высшие должностные лица правительства не были в курсе происходящего.
Впрочем, приводя слова Анциелович, которая, как и некоторые другие российские чиновники, связанные со спортом, на протяжении последних дней интервьюировалась NY Times, издание подчеркивает указанные в докладе Ричарда Макларена факты, ставя часть слов чиновницы под сомнение.
The new York Times подчеркивает, что одно из самых, если не самое, престижное соревнование в мире — Олимпийские игры — было развращено подделанными
Именно Родченков, эмигрировавший в США, и стал информатором профессора Ричарда Макларена во время его исследования о наличии допинга и государственной программы по его употреблению в российском спорте.
По информации, полученной от Родченкова, программа по употреблению российскими спортсменами допинга и сокрытию следов применения запрещенных препаратов курировалась высшими чинами ФСБ, а в предоставленной доктором переписке фигурирует теперь уже заместитель министра спорта (тогда Виталия Мутко) Юрий Нагорных.
Также NY Times отмечает, что ранее российские чиновники категорически отрицали существование проблемы с массовым употреблением допинга в стране. Подобную позицию издание публиковало в большом майском материале, вышедшем после первой части доклада Ричарда Макларена.
Однако после второго выступления профессора в декабре, когда были опубликованы более полные данные, что побудило Международный олимпийский комитет открыть новое делопроизводство против десятков российских спортсменов, тональность высказываний постепенно начала меняться.
Сначала последовали санкции от федераций бобслея и скелетона, перенесшей свой чемпионат мира из Сочи; биатлона, отстранившей двух российских спортсменов от соревнований и лишившей страну этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове; и лыжных гонок, также отстранившей от соревнований сразу шестерых российских спортсменов.
В числе прочих от соревнований отстранены и уже точно пропустят престижную многодневку «Тур де Ски» олимпийский чемпион Александр Легков, чемпион мира Максим Вылегжанин и бронзовый призер мирового чемпионата Евгений Белов, упомянутые в докладе Макларена под кодовыми обозначениями.
Американское СМИ объясняет изменение тональности высказываний российских чиновников желанием примириться с регулирующими органами, так как и Международный олимпийский комитет (МОК), и WADA (Всемирное антидопинговое агентство), и международные федерации по отдельным видам спорта не раз заявляли, что для изменения ситуации России сначала необходимо признать наличие проблемы с употреблением допинга в стране.
Как и Анциелович, признал наличие проблемы, но опроверг участие в этой истории президента страны Владимира Путина, на что указывает доклад Макларена,
«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта и президента ОКР, мы сделали много ошибок»,
— цитирует Смирнова издание.
«Мы должны найти те причины, по которым молодые спортсмены соглашаются на целенаправленное применения допинга и перестают быть «чистыми», — отметил Смирнов.
В то же время функционер заявил, что не может комментировать наличие в докладе Макларена многих имен чиновников, так как к моменту назначения Смиронова для реформирования системы, их в антидопинговых структурах страны уже не было.
Профессор Макларен также дал комментарии The New York Times, оставшись довольным сменой тональности высказываний российских функционеров и назвав их заявления «ремонтно-восстановительными работами».
В то же время Смирнов не преминул напомнить о выложенных в сеть хакерами Fancy Bear данных о терапевтических исключениях, выданных национальными антидопинговыми агентствами и WADA спортсменам других стран, отметив, что «российские спортсмены никогда не получили бы подобных преференций, у них просто не было бы шанса».
«WADA повезло, что у него был такой человек, как Родченков», — отметил адвокат ОКР Виктор Березов.
«Теперь система сломана, и подобные вещи, что происходят с Сочи-2014, могут случиться с результатами Игр в Лондоне или Пекине».
В конце материала The New Times не без сарказма отмечает, что для реформирования российской антидопинговой системы — одно из условий WADA и МОК — в России назначена масштабная комиссия, в которую вошли спортивные чиновники, бывшие спортсмены, бизнесмены и даже известный пианист Денис Мацуев.
«Я не верю, что у нас достаточно времени в жизни, чтобы понять, кто прав, а кто виноват, кто победитель, а кто проигравший», — приводит издание слова главы Bosco, экипировщика олимпийской сборной России, Михаила Куснировича, также являющегося членом комиссии по реформированию антидопинговой системы в стране.
Он также призвал МОК не наказывать страну отстранением от участия в ближайших Олимпиадах. «Даже во времена Сталина была поговорка, что сын не несет ответственности за отца»,
— сказал Куснирович.
Уже прокомментировала публикацию The New York Times олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
«Мы не отрицаем, что было (употребление запрещенных препаратов — «Газета.Ru»). Мы подтверждаем, что есть
— Я не знаю, какая может быть программа. Путь тогда мне расскажут, как ее защитить в бюджете: если программа государственная, то она прописывается в бюджете, но у спорта нет закрытого бюджета.
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