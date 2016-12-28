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28 декабря 2016, 9:45 | Олимпизм | Vesti.kz

Спортивные ассоциации Казахстана запустили благотворительную эстафету

Спортивные ассоциации Казахстана запустили благотворительную эстафету, сообщает общественное объединение «ЖАҢА АСАР».

Эстафета передана Ассоциации <nobr>джиу-джитсу.</nobr> Увеличить
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В Астане в рамках ежегодного международного турнира по рукопашному бою памяти чемпиона мира, майора полиции Руслана Муканова, состоялась благотворительная акция в поддержку шестилетнего Темирлана Кошанова с диагнозом ДЦП и эпилепсия. Все вырученные средства, а это свыше 250 тысяч тенге, пойдут на его лечение.

Всего в спортивном состязании приняли участие 150 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. В общей сложности состоялось более 100 боев. Организаторами выступили Общественное объединение «ЖАҢА АСАР» и Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя.

«Мы запустили данную эстафету с целью не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и привлечь спортсменов с активной гражданской позицией к участию в социальных проектах, стать частью череды добрых дел. На что спортивные ассоциации Казахстана сразу же откликнулись», — рассказал вице-президент объединения Серик Баймуканов.

Сейчас эстафета передана Ассоциации джиу-джитсу. Так, 28 декабря в стенах Евразийского национального университета имени Гумилева состоится благотворительный семинар бразильского мастера, известного джитсера Эдуардо Вентуро.

Также в добром деле принял участие казахстанский боксер Серик Сапиев. Олимпийский чемпион оставил автограф на перчатках, которые выставлены на аукцион в Инстаграме актера и шоумена Даута Шайхисламова. Акция направлена на сбор средств для лечения малыша Алана Леончук.

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