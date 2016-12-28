NYT рассказала о признании российскими чиновниками существования системы допинга

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В частности, газета ссылается на исполняющую обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анну Анцелиович.

Цитата «Это был институциональный сговор», — сказала изданию госпожа Анцелиович, при этом подчеркнув, что в сговоре не участвовали представители руководства страны. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

Помимо этого NYT упоминает главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, который сказал, что не встречался с большинством лиц, упомянутых в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Как пишет газета, господин Смирнов отметил, что все фигурировавшие в докладе были впоследствии уволены.

«Как бывший министр спорта и как президент Олимпийского комитета, я считаю, что мы сделали много ошибок», — заявил Виталий Смирнов. По его словам, необходимо выяснить, по каким причинам молодые спортсмены принимают допинг, и почему они на это соглашаются.

Других имен и фамилий чиновников, якобы подтвердивших информацию о системе допинга, издание не приводит. При этом NYT добавляет, что, несмотря на «признание» существования допинг-системы, российские чиновники считают, что допинговый скандал в России поставил западные страны в привилегированное положение. «У России никогда не было тех возможностей, которые были даны другим странам. В целом в России считают, что у нас просто не было шанса», — отметил Виталий Смирнов.

Он и его советники, утверждает газета, считают, что нарушать допинговые правила могли и олимпийские чемпионы из других стран. «WADA повезло, что у них был Родченков (бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков, выступающий информатором WADA.— “Ъ”). Может быть, в Китае, в Лондоне и вообще по всему миру могло случиться то же самое. Потому что система уже сломана», — сказал Виктор Березов, адвокат ОКР.

Цитата NYT отмечает, что в сложившейся ситуации, когда многие российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях из-за обвинения в применении допинга, российские чиновники хотят «перестроить» антидопинговую систему в стране, чтобы удовлетворить требования мировых регуляторов.

Для этого летом была отобрана специальная команда, включающая российских политиков, олимпийцев и бизнесменов. Собранная группа людей, по словам Виталия Смирнова, изучила антидопинговые системы Франции, Германии и Великобритании.

Издание также пишет, что, помимо репутационных проблем, работу комиссии мотивируют и существующие экономические тредности. Михаил Куснирович, владелец компании Bosco, создающей форму для сборной России и Международного олимпийского комитета (МОК), рассказал, что допинговый скандал сильно сказался на продажах товаров компании. Как добавляет NYT, Россия также пострадала и от того, что многие соревнования, которые должны были проходить в различных частях страны в начале 2017 года, были перенесены в другие страны.

Вместе с тем, пишет NYT, пусть российские чиновники и «передали чувство покорного принятия» ситуации, они также «выразили незаинтересованность в присвоении отдельной ответственности за систематические нарушения». «Нам и всей жизни не хватит, чтобы все выяснить и понять, кто победитель и проигравший, кто прав и кто виноват», — заявил владелец Bosco, призвав не наказывать всех россиян на будущей Олимпиаде за то, что произошло на предыдущих Играх. «Даже во времена Сталина была поговорка: “Сын не несет ответственности за грехи отца”», — заключил господин Куснирович.

Ранее президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в России никакой государственной системы допинга не создавалось и не поддерживалось. Он признал, что в России, как и в любой другой стране, есть проблемы с допингом, но отметил, что спортивные федерации в сотрудничестве с международными организациями принимают меры по расследованию всех случаев употребления допинга российскими спортсменами.

Напомним, после публикации доклада эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, этапа Кубка мира по биатлону, а также финала Кубка мира по конькам.