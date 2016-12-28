NYT рассказала о признании российскими чиновниками существования системы допинга
Чиновники из России впервые перестали оспаривать существование в стране системы приема допинга, сообщает The New York Times. Издание утверждает, что чиновники признали наличие допинговой программы в ходе последних данных NYT интервью.
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В частности, газета ссылается на исполняющую обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анну Анцелиович.
Помимо этого NYT упоминает главу Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, который сказал, что не встречался с большинством лиц, упомянутых в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Как пишет газета, господин Смирнов отметил, что все фигурировавшие в докладе были впоследствии уволены.
«Как бывший министр спорта и как президент Олимпийского комитета, я считаю, что мы сделали много ошибок», — заявил Виталий Смирнов. По его словам, необходимо выяснить, по каким причинам молодые спортсмены принимают допинг, и почему они на это соглашаются.
Других имен и фамилий чиновников, якобы подтвердивших информацию о системе допинга, издание не приводит. При этом NYT добавляет, что, несмотря на «признание» существования
Он и его советники, утверждает газета, считают, что нарушать допинговые правила могли и олимпийские чемпионы из других стран. «WADA повезло, что у них был Родченков (бывший директор Московской лаборатории Григорий Родченков, выступающий информатором WADA.— “Ъ”). Может быть, в Китае, в Лондоне и вообще по всему миру могло случиться то же самое. Потому что система уже сломана», — сказал Виктор Березов, адвокат ОКР.
Для этого летом была отобрана специальная команда, включающая российских политиков, олимпийцев и бизнесменов. Собранная группа людей, по словам Виталия Смирнова, изучила антидопинговые системы Франции, Германии и Великобритании.
Издание также пишет, что, помимо репутационных проблем, работу комиссии мотивируют и существующие экономические тредности. Михаил Куснирович, владелец компании Bosco, создающей форму для сборной России и Международного олимпийского комитета (МОК), рассказал, что допинговый скандал сильно сказался на продажах товаров компании. Как добавляет NYT, Россия также пострадала и от того, что многие соревнования, которые должны были проходить в различных частях страны в начале 2017 года, были перенесены в другие страны.
Вместе с тем, пишет NYT, пусть российские чиновники и «передали чувство покорного принятия» ситуации, они также «выразили незаинтересованность в присвоении отдельной ответственности за систематические нарушения». «Нам и всей жизни не хватит, чтобы все выяснить и понять, кто победитель и проигравший, кто прав и кто виноват», — заявил владелец Bosco, призвав не наказывать всех россиян на будущей Олимпиаде за то, что произошло на предыдущих Играх. «Даже во времена Сталина была поговорка: “Сын не несет ответственности за грехи отца”», — заключил господин Куснирович.
Ранее президент Владимир Путин в ходе
Напомним, после публикации доклада эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Россия лишилась права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, этапа Кубка мира по биатлону, а также финала Кубка мира по конькам.
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