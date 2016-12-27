Жуков: ОКР нужна помощь сильных юристов в работе по обвинениям к российскому спорту

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«Хорошие спортивные юристы на вес золота во всем спортивном мире, в ОКР сильная юридическая служба, она сильно помогла нам добиться участия в Играх в Рио-де- Жанейро, — сказал Жуков. — Но необходимо привлечение международных юристов, которые знают международное право. Если будут вестись процессы в Международном спортивном суде, или в третьих странах, что наиболее вероятно, потребуется поддержка серьезных международных юристов».

Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, после чего было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Также из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорта, который должен был пройти в Челябинске, юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени).