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27 декабря 2016, 20:53 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: ОКР нужна помощь сильных юристов в работе по обвинениям к российскому спорту

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) потребуется помощь сильных юристов-международников в работе по обвинениям в адрес российского спорта, которые были выдвинуты в докладе Ричарда Макларена на основе показаний Григория Родченкова. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава ОКР Александр Жуков.

Хорошие спортивные юристы на вес золота во всем спортивном мире — отметил глава ОКР. Увеличить
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«Хорошие спортивные юристы на вес золота во всем спортивном мире, в ОКР сильная юридическая служба, она сильно помогла нам добиться участия в Играх в Рио-де- Жанейро, — сказал Жуков. — Но необходимо привлечение международных юристов, которые знают международное право. Если будут вестись процессы в Международном спортивном суде, или в третьих странах, что наиболее вероятно, потребуется поддержка серьезных международных юристов».

Ричард Макларен, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, после чего было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Также из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорта, который должен был пройти в Челябинске, юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени).
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Жуков: Спортсмены РФ на Играх-2016 доказали, что не пользуются «магическими коктейлями»

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро доказали, что не пользуются запрещенными препаратами для достижения победы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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