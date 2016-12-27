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https://sport.mail.ru/news/olympics/28275642/
27 декабря 2016, 19:03 | Олимпизм | Советский спорт

Владимир Лукин: Не исключаю вариант, при котором нас не допустят на Паралимпиаду-2018

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал для «Советского спорта» шансы ПКР добиться отмены дисквалификации российских паралимпийцев.

Президент Паралимпийского комитета России Владимир <span class=error>Лукин</span> прокомментировал для Советского спорта шансы <span class=error>ПКР</span> добиться отмены дисквалификации российских паралимпийцев. Увеличить
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«До 12 января мы должны отправить свои комментарии по дорожной карте. После этого они (представители Международного паралимпийского комитета — ред.) отправят свои пожелания. После этого мы должны понять временные сроки. Рассчитаны ли они на Паралимпиаду в Корее или нет. Мы не исключаем такой вариант, что участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года они не рассматривают.

Мы будем в любом случае развивать наш спорт. Мы будем участвовать во всех соревнованиях. Мы будем развивать паралимпийское движение, и оно будет развиваться независимо от того, как быстро мы договоримся с нашими партнёрами о возвращении нашей сборной на Паралимпиады.

Напомним, что 7 августа глава МПК Филип Крэйвен объявил об отстранении Паралимпийского комитета России от международных соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
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