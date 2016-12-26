Лукин: Переговоры о восстановлении членства ПКР в IPC будут небыстрыми и непростыми

В августе после доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте IPC отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации. 19—20 декабря в Бонне состоялась встреча группы российских специалистов во главе с председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым и группой специалистов IPC во главе с гендиректором организации Хавьером Гонсалесом. Стороны обсуждали критерии восстановления ПКР в IPC.

«Это были технические переговоры с участием экспертов — по уточнению того, что имеется в виду под дорожной картой, — сказал по телефону Лукин, подводя итоги встречи в Бонне. — Были деловые, конструктивные моменты, но главные проблемы пока не решены. Так что это только промежуточный этап. Возвращение членства ПКР, участие российских спортсменов в Паралимпийских играх — об этом разговор еще впереди. Переговоры будут небыстрыми и довольно непростыми, я думаю».

Собеседник агентства отметил, что у ПКР есть немало вопросов к IPC по представленным критериям.

«Нам из IPC прислали документ — мы его рассмотрели, у нас порядка 170 замечаний, — подчеркнул глава ПКР. — И эти 170 замечаний мы рассматривали (в Бонне), потом изложим их в письменном виде и посмотрим, что из этого получится. Переговоры носили технический и уточняющий характер — что каждая из сторон имеет в виду под теми или иными формулировками. Некоторые вещи уточнены, после рождественских праздников, ориентировочно 12 января, мы направим наши подробные, развернутые соображения по тем моментам, которые были затронуты. Есть много замечаний и много технических моментов».

«После этого свое суждение выскажет другая сторона», — добавил Лукин.