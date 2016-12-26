Лукин: Переговоры о восстановлении членства ПКР в IPC будут небыстрыми и непростыми
МОСКВА, 26 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Обсуждение аспектов восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) и допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под эгидой IPC будет длительным и непростым, заявил агентству «Р-Спорт» президент ПКР Владимир Лукин.
В августе после доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте IPC отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации.
«Это были технические переговоры с участием экспертов — по уточнению того, что имеется в виду под дорожной картой, — сказал по телефону Лукин, подводя итоги встречи в Бонне. — Были деловые, конструктивные моменты, но главные проблемы пока не решены. Так что это только промежуточный этап. Возвращение членства ПКР, участие российских спортсменов в Паралимпийских играх — об этом разговор еще впереди. Переговоры будут небыстрыми и довольно непростыми, я думаю».
Собеседник агентства отметил, что у ПКР есть немало вопросов к IPC по представленным критериям.
«Нам из IPC прислали документ — мы его рассмотрели, у нас порядка 170 замечаний, — подчеркнул глава ПКР. — И эти 170 замечаний мы рассматривали (в Бонне), потом изложим их в письменном виде и посмотрим, что из этого получится. Переговоры носили технический и уточняющий характер — что каждая из сторон имеет в виду под теми или иными формулировками. Некоторые вещи уточнены, после рождественских праздников, ориентировочно 12 января, мы направим наши подробные, развернутые соображения по тем моментам, которые были затронуты. Есть много замечаний и много технических моментов».
«После этого свое суждение выскажет другая сторона», — добавил Лукин.
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