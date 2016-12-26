Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28257085/
26 декабря 2016, 11:45 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин: Переговоры о восстановлении членства ПКР в IPC будут небыстрыми и непростыми

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Обсуждение аспектов восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) и допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под эгидой IPC будет длительным и непростым, заявил агентству «Р-Спорт» президент ПКР Владимир Лукин.

В августе после доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте IPC отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации. 19—20 декабря в Бонне состоялась встреча группы российских специалистов во главе с председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым и группой специалистов IPC во главе с гендиректором организации Хавьером Гонсалесом. Стороны обсуждали критерии восстановления ПКР в IPC.

«Это были технические переговоры с участием экспертов — по уточнению того, что имеется в виду под дорожной картой, — сказал по телефону Лукин, подводя итоги встречи в Бонне. — Были деловые, конструктивные моменты, но главные проблемы пока не решены. Так что это только промежуточный этап. Возвращение членства ПКР, участие российских спортсменов в Паралимпийских играх — об этом разговор еще впереди. Переговоры будут небыстрыми и довольно непростыми, я думаю».

Собеседник агентства отметил, что у ПКР есть немало вопросов к IPC по представленным критериям.

«Нам из IPC прислали документ — мы его рассмотрели, у нас порядка 170 замечаний, — подчеркнул глава ПКР. — И эти 170 замечаний мы рассматривали (в Бонне), потом изложим их в письменном виде и посмотрим, что из этого получится. Переговоры носили технический и уточняющий характер — что каждая из сторон имеет в виду под теми или иными формулировками. Некоторые вещи уточнены, после рождественских праздников, ориентировочно 12 января, мы направим наши подробные, развернутые соображения по тем моментам, которые были затронуты. Есть много замечаний и много технических моментов».

«После этого свое суждение выскажет другая сторона», — добавил Лукин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

«Вся страна — это наш стадион!»

В советские времена часто из радиоприемников звучали песни, так или иначе связанные со спортом, спортивными достижениями и победами.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года