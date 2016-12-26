«Вся страна — это наш стадион!»
В советские времена часто из радиоприемников звучали песни, так или иначе связанные со спортом, спортивными достижениями и победами.
Но среди призывов, связанных с профессиональным спортом, со спортом высших достижений — «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» — встречались слова, которые может быть и покажутся спустя десятилетия немного пафосными, но они очень чётко отражали состояние дел в массовом спорте. «Вся страна — это наш стадион!» — пел Муслим Магомаев. И это было правдой. Футбол во дворах, школьные соревнования, легкоатлетические забеги в масштабах города или района. Никто не говорит, что сегодня надо делать всё это под копирку по старым лекалам. Но у нас строятся многочисленные
В каждом из регионов есть свои профильные министерства, комитеты, которые курируют спорт и массовую физкультуру. «Советский спорт» сравнил, как эта работа проводится в различных субъектах Федерации. И верхние строчки рейтинга — это во многом ориентир для тех регионов, кто пока отстал на этом пути.
ГТО, СТРОЙКИ, СТИПЕНДИИ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации Ленинградской области Г. Т. Колготин:
— В целях стимулирования спорта высших достижений спортсменам и тренерам Ленинградской области за счет средств областного бюджета выплачиваются премии Правительства Ленинградской области размером от 2 тыс. до 3 млн. рублей за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Спортсмены, входящие в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренеры ежемесячно получают стипендии.
Считаю, что опыт Ленинградской области по строительству спортивных объектов, в том числе в рамках
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И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Г. А. Лискун:
— В Оренбургской области мы реализовали проект областного спортивного телевизионного фестиваля «Весёлые старты». Конкурсы представляют собой зрелищную полосу препятствий, требующую от ученика проявить ловкость, силу, сноровку, скорость и точность. На местном телевидении выходят регулярные передачи о спорте и физкультуре.
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