Но среди призывов, связанных с профессиональным спортом, со спортом высших достижений — «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» — встречались слова, которые может быть и покажутся спустя десятилетия немного пафосными, но они очень чётко отражали состояние дел в массовом спорте. «Вся страна — это наш стадион!» — пел Муслим Магомаев. И это было правдой. Футбол во дворах, школьные соревнования, легкоатлетические забеги в масштабах города или района. Никто не говорит, что сегодня надо делать всё это под копирку по старым лекалам. Но у нас строятся многочисленные физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, катки, стадионы, корты. Возрождены нормы ГТО.

В каждом из регионов есть свои профильные министерства, комитеты, которые курируют спорт и массовую физкультуру. «Советский спорт» сравнил, как эта работа проводится в различных субъектах Федерации. И верхние строчки рейтинга — это во многом ориентир для тех регионов, кто пока отстал на этом пути.

ГТО, СТРОЙКИ, СТИПЕНДИИ

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации Ленинградской области Г. Т. Колготин:

— В целях стимулирования спорта высших достижений спортсменам и тренерам Ленинградской области за счет средств областного бюджета выплачиваются премии Правительства Ленинградской области размером от 2 тыс. до 3 млн. рублей за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Спортсмены, входящие в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области и их тренеры ежемесячно получают стипендии.

Считаю, что опыт Ленинградской области по строительству спортивных объектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, стимулированию спорта высших достижений может быть использован в других регионах России. Работа в данном направлении ведет к изменению качества жизни населения, созданию благоприятных условий для ведения здорового образа жизни.

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И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Г. А. Лискун:

— В Оренбургской области мы реализовали проект областного спортивного телевизионного фестиваля «Весёлые старты». Конкурсы представляют собой зрелищную полосу препятствий, требующую от ученика проявить ловкость, силу, сноровку, скорость и точность. На местном телевидении выходят регулярные передачи о спорте и физкультуре.

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