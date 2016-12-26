Спортивный рейтинг регионов

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ

Российские регионы распределялись в рейтинге «Советского спорта» исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня. Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое.

Благодарим региональные министерства и ведомства, которые откликнулись на просьбу «Советского спорта» и предоставили необходимые данные.