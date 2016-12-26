Медведева, Шипулин и вся Суперсемерка. Как дела у наших претендентов на золото Пхенчхана?
В начале ноября «Спортфакт» выделил семь российских спортсменов, имеющих высокие шансы стать олимпийскими чемпионами в феврале 2018 года. Сейчас половина сезона уже позади.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не совсем, правда, половина сезона — скорее треть. И все же рождественская пауза — хороший повод, чтобы осмотреться и понять: как идут делау нашей Суперсемерки?
На удивление хорошо. Я бы сказал, в диапазоне от «хорошо» до «отлично», а местами даже идеально. Если судить по ноябрю и декабрю, выбор «Спортфактом» был сделан верно. Хотя и до Пхенчхана еще далеко. Мало ли что может измениться, особенно если учесть новую волну допинговых атак, теперь пришедшуюся как раз на наших «зимников».
С другой стороны, последствия второй части доклада комиссии Макларена
Официальных данных пока никаких нет, неофициально же прошла информация, что оба «временно отстраненных» российских биатлониста — призеры домашней Олимпиады, уже завершившие карьеру. Таких четверо: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Евгений Устюгов, бежавший золотую эстафету вместе с Шипулиным. Если он окажется «одним из двух», Антон официально перестанет быть чемпионом Сочи. Не окажется — не перестанет. И в обоих случаях на дальнейшие олимпийские перспективы Шипулина это не повлияет никак.
Может ли Шипулин быть
А там с нашей Суперсемеркой, повторяю, все хорошо.
Евгения Медведева, фигурное катание.
Зачет «Гран-при» — 1-е место, 3 медали, 3 победы
По идее у Медведевой можно было написать «4 медали, 4 победы» — с учетом ее позавчерашнего триумфа на чемпионате России. Ну да ладно, соблюдем политес и в статистике ограничимся перечислением успехов на международной арене. Если же от политеса абстрагироваться, то все еще проще: она как выигрывала все подряд, так все подряд выигрывать и продолжает. Хотя пару новых вещей про Медведеву в новом сезоне мы
Андрей Соболев, сноуборд.
Зачет Кубка мира — 1-е место, 2 медали, 1 победа
В слаломных дисциплинах сноуборда до Рождества было только два кубковых этапа, но на них Соболев выглядел прекрасно: показал лучшие результаты в обеих квалификациях, а в
В общем, как и в случае с Медведевой, речь идет о мировом лидере, который подтвердил свое лидерство на старте сезона. Пусть два этапа — это и маловато. Напомним, что чемпионат мира по сноуборду пройдет в марте в Испании. Помимо Соболева из наших слаломистов хорошую форму в декабре продемонстрировал вовсе не двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд, ни разу не дошедший даже до ¼, а его жена Алена Заварзина, добывшая в той же Карецце бронзовую медаль.
Павел Кулижников, коньки.
Зачет Кубка мира — 2-е место, 7 медалей, 1 победа
Если в прошлом сезоне Кулижников на коронной «пятисотке» громил всех подряд, то сейчас его результаты выглядят гораздо скромнее: всего одно золото, есть и пятое место, и даже шестое. Причем сказать, что у россиянина появился
С другой стороны, у еще одного нашего спринтера Руслана Мурашова две победы на дистанции 500 метров уже есть, хотя оба первых этапа он, по сути, потерял
Антон Шипулин, биатлон.
Зачет Кубка мира — 2-е место, 5 медалей, 0 побед
Шипулин начал этот сезон лучше, чем предыдущий. Он
Наглядным примером на эту тему стала гонка преследования на первом этапе КМ-2016/17 в шведском Эстерсунде, где Фуркада обошли именно наши. Только не Шипулин, а Антон Бабиков с Максимом Цветковым. Вообще молодая «волна» в сборной России идет хорошая. В том числе и в женской, где Татьяна Акимова на прошлой неделе сенсационно выиграла спринт. А вот признанные старожилы команды вроде Евгения Гараничева пока не впечатляют.
Сергей Устюгов, лыжи.
Зачет Кубка мира — 8-е место (спринт — 2-е), 3 медали, 1 победа
Высокое место Устюгова в спринтерском зачете КМ не случайно обозначено особым образом: в мужских лыжах мало кому удается сочетать победы в спринте и в дистанционных гонках, а если и удается, то тоже за счет мощного финиша, как Петеру Нортугу. Впрочем, он на старте этого сезона пока, что называется, «никакой». А вот Устюгов, принадлежащий к тому же типу «выносливых финишеров», одержал эффектную победу в спринте в Давосе. Правда, затем, на минувшей неделе во Франции, позволил норвежцу
Хотя это пока, и это в коньковом. А ведь есть еще и классический. В лыжном спринте стили на чемпионатах мира и Олимпийских играх, как известно, чередуются. На ЧМ, который пройдет в конце
Денис Юсков, коньки.
Зачет Кубка мира — 7-е место, 3 медали, 1 победа
У Юскова на 1500 м, где он является трехкратным чемпионом мира, в этом сезоне наблюдается примерно та же история, что и у Кулижникова на «пятисотке». Хотя ниже второго места Юсков
На «тысяче», где Юсков в прошлом сезоне стал
Семен Елистратов,
Зачет Кубка мира — 7-е место, 5 медалей, 0 побед
Пожалуй, единственный в семерке, кто в конце уходящего года заставил всерьез усомниться в золотоносности своих перспектив на Игры-2018. Нет, «Спортфакт» был абсолютно прав, когда сравнивал Елистратова с Виктором Аном — наш шестикратный олимпийский чемпион хоть теперь выступает и регулярно, но не блистает, даже в финалы выходя через раз, а то и через два. Елистратов же смотрится ощутимо сильнее, практически как в начале года, когда лишь неразбериха с мельдонием помешала ему победно завершить сезон. Но
Это касается и голландца Шинке Кнехта, и корейцев, и даже конькобежцев из Казахстана, прогресс которых стал для всех этой осенью настоящим сюрпризом. В финальные забеги Елистратов, в отличие от Ана, попадает регулярно и уверенно, но там… Сплошное серебро с бронзой. И до сих пор — ни одного золота. Увы, на данный момент он не «затихший лидер», как Кулижников или Юсков, а лишь один из
Остальные: Третьяков, Репилов и чудо в керлинге.
Александр Третьяков и Роман Репилов возглавляют зачеты Кубков мира в скелетоне и санном спорте соответственно. Для 20-летнего Репилова это в новинку, Третьяков же — олимпийский чемпион Сочи-2014. Интересно, что сейчас его ближайшим преследователем является не «многократный победитель всего кроме Олимпиад» Мартинс Дукурс из Латвии, а кореец Юн Сун Бин. Именно в скелетоне и бобслее хозяева предстоящих зимних Игр добавили особенно сильно. Правда, до Нового года «желобные» этапы КМ проходили в основном в Северной Америке. Можно сказать, на нейтральном поле. С января же и скелетонисты, и саночники передут в Европу, любимую как Дукурсом, так и самым титулованным из конкурентов Репилова — немцем Феликсом Лохом.
Плюс состоятся обязательные пробные этапы на родной для Юн Сун Бина и новой для всех остальных олимпийской трассе. У нашего же Сочи только что отобрали чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Так что переделывать Суперсемерку в восьмерку или девятку мы пока подождем. Кроме того, есть опаска, что вскоре Третьяков может пострадать от доклада Макларена лично. Дай бог, чтобы эти подозрения оказались беспочвенными….
Если в женском одиночном фигурном катании нашей Медведевой нужно опасаться не столько зарубежных соперниц, сколько «соотечественных», то в катании парном ситуация куда сложнее, хотя она тоже содержит для России «золотой потенциал». Декабрьский «Гран-при» выиграли наши молодые Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые превзошли двукратных чемпионов мира Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда из Канады. Чемпионат России у Тарасовой и Морозова только что выиграли только что вернувшиеся после связанного с травмами перерыва Ксения Столбова и Федор Климов. Причем выиграли
Ну, а самым ярким моментом прошедшего «зимнего полугодия» я назвал бы не медведевские «3+3+3» в Челябинске, а концовку финального матча ЧЕ по керлингу между женскими сборными Швеции и России. Даже не концовку, а последний бросок. Шведкам, чтобы запротоколировать свое золото, оставалось просто поставить камень в центр «дома». Хотя наши, конечно, хитрили, ставили «защитников». И все же финальная задача соперниц сверхсложной никак не выглядела. А молодая шведка ее взяла — и «запорола». Угодила в свой же камень на подходе к «дому». Такая вот скандинавская трагедия….
К чести россиянок надо признать, что их радость была очень сдержанной. При том, что эта наша команда выиграла ЧЕ впервые: на первенстве континента-2016 Россию представляла четверка не титулованной Анны Сидоровой, а другого скипа Виктории Моисеевой, выигравшая до этого соответствующий национальный отбор. Тем не менее, нашим все равно удалось защитить титул сильнейших в Европе. Теперь впереди — мартовский ЧМ в Пекине. Ну и, естественно, виды на Пхенчхан.
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