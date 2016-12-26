Медведева, Шипулин и вся Суперсемерка. Как дела у наших претендентов на золото Пхенчхана?

Не совсем, правда, половина сезона — скорее треть. И все же рождественская пауза — хороший повод, чтобы осмотреться и понять: как идут делау нашей Суперсемерки?

На удивление хорошо. Я бы сказал, в диапазоне от «хорошо» до «отлично», а местами даже идеально. Если судить по ноябрю и декабрю, выбор «Спортфактом» был сделан верно. Хотя и до Пхенчхана еще далеко. Мало ли что может измениться, особенно если учесть новую волну допинговых атак, теперь пришедшуюся как раз на наших «зимников».

С другой стороны, последствия второй части доклада комиссии Макларена кого-то из нашей Суперсемерки коснутся вряд ли. У них там все больше про Сочи, а «Спортфакт» выбирал фаворитов не за прошлые заслуги. Некоторые опасения могут возникать разве что по Антону Шипулину, ведь Международный союз биатлонистов на днях начал расследование аж по трем десяткам наших спортсменов, не называя их имен. Но на мой взгляд, и Шипулину в этой связи если что и грозит, то только лишение золота Сочи. И только в том случае, если поймают кого-то из его партнеров по эстафетной четверке-2014.

Официальных данных пока никаких нет, неофициально же прошла информация, что оба «временно отстраненных» российских биатлониста — призеры домашней Олимпиады, уже завершившие карьеру. Таких четверо: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Яна Романова и Евгений Устюгов, бежавший золотую эстафету вместе с Шипулиным. Если он окажется «одним из двух», Антон официально перестанет быть чемпионом Сочи. Не окажется — не перестанет. И в обоих случаях на дальнейшие олимпийские перспективы Шипулина это не повлияет никак.

Может ли Шипулин быть кем-то из остальных 29, по которым «начато расследование»? Теоретически может. Хотя уверенный тон публичных комментариев самого биатлониста, и его включение в состав сборной на январь так, словно ничего не произошло, свидетельствуют в пользу другого варианта. Похоже, что в биатлоне ВАДА пытается «ловить по хвостам». Что ж, будет плохо и неприятно, если она нас там поймает, однако мы с вами сейчас ведем речь о другом. Не о прошедшей Олимпиаде, а о будущей.

А там с нашей Суперсемеркой, повторяю, все хорошо.

Евгения Медведева, фигурное катание.

Зачет «Гран-при» — 1-е место, 3 медали, 3 победы

По идее у Медведевой можно было написать «4 медали, 4 победы» — с учетом ее позавчерашнего триумфа на чемпионате России. Ну да ладно, соблюдем политес и в статистике ограничимся перечислением успехов на международной арене. Если же от политеса абстрагироваться, то все еще проще: она как выигрывала все подряд, так все подряд выигрывать и продолжает. Хотя пару новых вещей про Медведеву в новом сезоне мы все-таки узнали.

Во-первых, что она, при всей своей «железности», иногда падает. Как с тройного лутца в произвольной программе на парижском этапе «Гран-при». Что, впрочем, не помешало Железной Жене стать первой и в этой программе, и на этом этапе, и во всем «Гран-при» целиком.

Во-вторых, она первой в мире сделала прыжковый каскад «3+3+3». В субботу, в Челябинске, под конец произвольной программы. Это была совершенно альтруистическая история: судьи суперэлемент не засчитали из-за ограничений по правилам. Им было просто «низ-зя». Причем Медведева заранее знала про это «низ-зя» — и все равно сделала. Неожиданно даже для своих тренеров.

В-третьих, никаких серьезных возрастных перемен в ее катании, типичных для перехода из 16 лет в 17, мы пока, слава богу, не видим. Это была самая главная угроза, но пока ее не видать.

В-четвертых, к весеннему мировому рекорду в произвольной программе, установленному на чемпионате мира, она добавила осенний в короткой. А точнее даже зимний: финал «Гран-при» в Марселе состоялся в первых числах декабря. Осталась еще рекордная сумма, но, полагаю, и за ней дело сильно долго не станет.

В-пятых, если Медведевой и стоит опасаться чего-то кроме роста своего собственного организма, то это наших же, еще более молодых. В том же Челябинске 14-летняя дебютантка Алина Загитова заняла второе место с двумя такими прокатами, что затмить их Медведева смогла только за счет «3+3+3», да и то отчасти.

Андрей Соболев, сноуборд.

Зачет Кубка мира — 1-е место, 2 медали, 1 победа

В слаломных дисциплинах сноуборда до Рождества было только два кубковых этапа, но на них Соболев выглядел прекрасно: показал лучшие результаты в обеих квалификациях, а в плей-офф из восьми заездов проиграл только один — финальный, опытнейшему австрийцу Беньямину Карлу, у которого несколько дней спустя взял реванш в ½. После чего добавил к серебру золото и возглавил зачет Кубка мира. Особенно впечатляющим получился четвертьфинальный заезд Соболева в Карецце, когда он грубо ошибся и едва не упал в самом начале трассы гигантского слалома, а на финише… все равно «привез» сильному итальянцу Аарону Марчу почти полсекунды!

В общем, как и в случае с Медведевой, речь идет о мировом лидере, который подтвердил свое лидерство на старте сезона. Пусть два этапа — это и маловато. Напомним, что чемпионат мира по сноуборду пройдет в марте в Испании. Помимо Соболева из наших слаломистов хорошую форму в декабре продемонстрировал вовсе не двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд, ни разу не дошедший даже до ¼, а его жена Алена Заварзина, добывшая в той же Карецце бронзовую медаль.

Павел Кулижников, коньки.

Зачет Кубка мира — 2-е место, 7 медалей, 1 победа

Если в прошлом сезоне Кулижников на коронной «пятисотке» громил всех подряд, то сейчас его результаты выглядят гораздо скромнее: всего одно золото, есть и пятое место, и даже шестое. Причем сказать, что у россиянина появился какой-то новый суперконкурент вроде нельзя — Кулижников проигрывал то одному сопернику, то другому, то есть, по сути, самому себе. По словам самого конькобежца, ему не хватало соревновательной практики.

С другой стороны, у еще одного нашего спринтера Руслана Мурашова две победы на дистанции 500 метров уже есть, хотя оба первых этапа он, по сути, потерял из-за фальстартов и дисквалификаций. В декабре Мурашов выглядел ничуть не хуже, если не лучше Кулижникова. Посмотрим, как пойдут у них дела дальше. Уже 6—8 января в Херенвене состоится чемпионат Европы, в программу которого в этом году войдет не только классическое многоборье, но и спринтерское. Ну, а мировое первенство спринтеров в конце февраля принимает один из двух быстрейших катков мира — в канадском Калгари.

Антон Шипулин, биатлон.

Зачет Кубка мира — 2-е место, 5 медалей, 0 побед

Шипулин начал этот сезон лучше, чем предыдущий. Он по-прежнему лидер сборной и к тому же приготовил за лето важную новинку — ощутимо ускорил свою стрельбу. Проблема в одном: Мартен Фуркад все равно сильнее и на высшую ступень пьедестала пускать никого не собирается. Феноменальный француз в ноябре и декабре выиграл девять из десяти гонок, в которых принимал участие. Конкурентам остается надеяться лишь на то, что у Фуркада случится «плохой день». Впрочем, не без оснований — в биатлоне гонок много, и даже самые великие редко выигрывают все дистанции.

Наглядным примером на эту тему стала гонка преследования на первом этапе КМ-2016/17 в шведском Эстерсунде, где Фуркада обошли именно наши. Только не Шипулин, а Антон Бабиков с Максимом Цветковым. Вообще молодая «волна» в сборной России идет хорошая. В том числе и в женской, где Татьяна Акимова на прошлой неделе сенсационно выиграла спринт. А вот признанные старожилы команды вроде Евгения Гараничева пока не впечатляют.

Сергей Устюгов, лыжи.

Зачет Кубка мира — 8-е место (спринт — 2-е), 3 медали, 1 победа

Высокое место Устюгова в спринтерском зачете КМ не случайно обозначено особым образом: в мужских лыжах мало кому удается сочетать победы в спринте и в дистанционных гонках, а если и удается, то тоже за счет мощного финиша, как Петеру Нортугу. Впрочем, он на старте этого сезона пока, что называется, «никакой». А вот Устюгов, принадлежащий к тому же типу «выносливых финишеров», одержал эффектную победу в спринте в Давосе. Правда, затем, на минувшей неделе во Франции, позволил норвежцу Финну-Хагену Крогу взять у себя реванш на последней прямой последнего этапа эстафеты. В коньковом спринте эти двое пока смотрятся сильнее остальных — включая не только Нортуга, но и итальянца Федерико Пеллегрино.

Хотя это пока, и это в коньковом. А ведь есть еще и классический. В лыжном спринте стили на чемпионатах мира и Олимпийских играх, как известно, чередуются. На ЧМ, который пройдет в конце февраля-начале марта в Лахти, Устюгова ждет коронный индивидуальный «конек», зато с командной классикой пока ситуация неясная — из остальных наших в этом стиле пока лучше всех выглядит… дебютантка женской сборной Юлия Белорукова. С другой стороны, в олимпийском Пхенчхане все будет наоборот: «классика» — личная, «конек» — командный.

Денис Юсков, коньки.

Зачет Кубка мира — 7-е место, 3 медали, 1 победа

У Юскова на 1500 м, где он является трехкратным чемпионом мира, в этом сезоне наблюдается примерно та же история, что и у Кулижникова на «пятисотке». Хотя ниже второго места Юсков все-таки не опускался, а один раз вынужден был пропустить любимую «полуторку» из-за глупой травмы пальца, полученной в номере гостиницы при попытке быстро добежать с кровати до входной двери, в которую постучали.

На «тысяче», где Юсков в прошлом сезоне стал вице-чемпионом планеты, у него сейчас не получается вообще ничего. С другой стороны, прежде, чем делать серьезные выводы, надо все-таки дождаться, пока он наберет оптимальную форму. Как и в случае с Кулижниковым, новых соперконкурентов у Юскова на 1500 пока не видно. Правда, на первом этапе Кубка мира-2016/17 эту дистанцию у россиянина выиграл не кто-нибудь, а Свен Крамер, и возникло естественное подозрение, что знаменитый голландец, уставший в последнее время проигрывать узкоспециализированным соотечественникам десять километров, решил попробовать «пристегнуть» к коронной «пятерке» дистанцию покороче — с прицелом на Пхенчхан. Однако в дальнейшем версия про серьезность намерений Крамера на «полуторке» подтверждений не получила.

Семен Елистратов, шорт-трек.

Зачет Кубка мира — 7-е место, 5 медалей, 0 побед

Пожалуй, единственный в семерке, кто в конце уходящего года заставил всерьез усомниться в золотоносности своих перспектив на Игры-2018. Нет, «Спортфакт» был абсолютно прав, когда сравнивал Елистратова с Виктором Аном — наш шестикратный олимпийский чемпион хоть теперь выступает и регулярно, но не блистает, даже в финалы выходя через раз, а то и через два. Елистратов же смотрится ощутимо сильнее, практически как в начале года, когда лишь неразбериха с мельдонием помешала ему победно завершить сезон. Но беда-то в том, что сейчас соперники ощутимо прибавили.

Это касается и голландца Шинке Кнехта, и корейцев, и даже конькобежцев из Казахстана, прогресс которых стал для всех этой осенью настоящим сюрпризом. В финальные забеги Елистратов, в отличие от Ана, попадает регулярно и уверенно, но там… Сплошное серебро с бронзой. И до сих пор — ни одного золота. Увы, на данный момент он не «затихший лидер», как Кулижников или Юсков, а лишь один из претендентов-преследователей. Посмотрим, как пойдет дальше.

Остальные: Третьяков, Репилов и чудо в керлинге.

Александр Третьяков и Роман Репилов возглавляют зачеты Кубков мира в скелетоне и санном спорте соответственно. Для 20-летнего Репилова это в новинку, Третьяков же — олимпийский чемпион Сочи-2014. Интересно, что сейчас его ближайшим преследователем является не «многократный победитель всего кроме Олимпиад» Мартинс Дукурс из Латвии, а кореец Юн Сун Бин. Именно в скелетоне и бобслее хозяева предстоящих зимних Игр добавили особенно сильно. Правда, до Нового года «желобные» этапы КМ проходили в основном в Северной Америке. Можно сказать, на нейтральном поле. С января же и скелетонисты, и саночники передут в Европу, любимую как Дукурсом, так и самым титулованным из конкурентов Репилова — немцем Феликсом Лохом.

Плюс состоятся обязательные пробные этапы на родной для Юн Сун Бина и новой для всех остальных олимпийской трассе. У нашего же Сочи только что отобрали чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Так что переделывать Суперсемерку в восьмерку или девятку мы пока подождем. Кроме того, есть опаска, что вскоре Третьяков может пострадать от доклада Макларена лично. Дай бог, чтобы эти подозрения оказались беспочвенными….

Если в женском одиночном фигурном катании нашей Медведевой нужно опасаться не столько зарубежных соперниц, сколько «соотечественных», то в катании парном ситуация куда сложнее, хотя она тоже содержит для России «золотой потенциал». Декабрьский «Гран-при» выиграли наши молодые Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые превзошли двукратных чемпионов мира Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда из Канады. Чемпионат России у Тарасовой и Морозова только что выиграли только что вернувшиеся после связанного с травмами перерыва Ксения Столбова и Федор Климов. Причем выиграли чуть-чуть, «на усмотрение судей». Сильнейшая из китайских пар первую половину сезона пропускает вообще, хотя несильнейшие китайцы тоже смотрятся очень прилично. Плюс там есть еще киевлянка Алена Савченко с французом Бруно Массо, выступающие за Германию. И все, перечисленные выше, борясь между собой, с опаской ждут возможного возвращения в следующем сезоне двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова, которые сейчас собираются стать папой и мамой. В общем, ничего не поймешь. Будем разбираться по ходу новых турниров — совсем скоро чемпионат Европы.

Ну, а самым ярким моментом прошедшего «зимнего полугодия» я назвал бы не медведевские «3+3+3» в Челябинске, а концовку финального матча ЧЕ по керлингу между женскими сборными Швеции и России. Даже не концовку, а последний бросок. Шведкам, чтобы запротоколировать свое золото, оставалось просто поставить камень в центр «дома». Хотя наши, конечно, хитрили, ставили «защитников». И все же финальная задача соперниц сверхсложной никак не выглядела. А молодая шведка ее взяла — и «запорола». Угодила в свой же камень на подходе к «дому». Такая вот скандинавская трагедия….

К чести россиянок надо признать, что их радость была очень сдержанной. При том, что эта наша команда выиграла ЧЕ впервые: на первенстве континента-2016 Россию представляла четверка не титулованной Анны Сидоровой, а другого скипа Виктории Моисеевой, выигравшая до этого соответствующий национальный отбор. Тем не менее, нашим все равно удалось защитить титул сильнейших в Европе. Теперь впереди — мартовский ЧМ в Пекине. Ну и, естественно, виды на Пхенчхан.