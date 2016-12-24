Две недели после доклада Макларена: 28 отстраненных и спасенный сноуборд

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СПОРТИВНЫЙ СУД В 2017-М БУДЕТ ОЧЕНЬ ЗАНЯТ

Международный олимпийский комитет объявил об отстранении 28 наших спортсменов-участников Олимпиады в Сочи очень вовремя. В эти дни проходят всероссийские соревнования по лыжным гонкам и биатлону — соответственно «Красногорская лыжня» и «Ижевская винтовка». От их итогов во многом будет зависеть состав нашей команды на ближайшие международные старты. Отстранить замешанных в докладе Макларена спортсменов до того, как они станут отбираться на соревнования, где заведомо не будут иметь права выступить, было человеколюбиво.

На данный момент, о количестве отстраненных российских спортсменов заявили только две международные федерации — лыжных гонок и биатлона. Мы точно знаем, что из 28 из списка МОК — шестеро лыжников и как минимум двое биатлонистов. Причем представителей биатлона, на самом деле, может стать и больше. Международный союз биатлонистов (IBU) ведет собственное расследование, просто пока принял решение не накладывать на его основании временных отстранений.

На самом деле, цифра 28 не должна вводить в заблуждение. Практически точно, что российских допинговых дел по итогам второй части доклада Макларена будет куда больше, чем неполных три десятка. Просто пока комиссия МОК под руководством Денниса Освальда продолжает свою работу по перепроверке сочинских проб. В дальнейшем будут перепроверены и пробы из Ванкувера-2010. У 28 отстраненных сейчас спортсменов были выявлены наиболее серьезные нарушения — следы вскрытия на пробах, недопустимое содержание в них соли и тому подобное.

Однако перепроверка продолжается. К тому же, есть и другая категория нарушений — те, что были совершены в промежуток между Олимпийскими играми. В документах, обнародованных профессором Маклареном, упоминается множество фамилий спортсменов, которые сдали положительные пробы в период вне соревнований или на менее крупных стартах, но не понесли никакой ответственности. С каждым таким случаем международные федерации еще будут разбираться индивидуально. Просто начать пока решили с Олимпиад — как с самого значимого и крупного.

Впрочем, приравнивать временное отстранение к дисквалификации — большая ошибка, особенно в случаях с 28 россиянами. По сути, впервые МОК будет пытаться наложить санкции на столь большое количество спортсменов, руководствуясь только косвенными доказательствами. Ведь прямых улик вроде положительных проб против россиян нет. Это уникальная ситуация в спортивном праве, тем более, что практически каждый из наших отстраненных наверняка станет защищаться.

В общем, Спортивный арбитражный суд в Лозанне в 2017-м наверняка будет очень занят российской темой. «Спасибо» профессору Макларену — он дал своим коллегам спортивным юристам богатейшую пищу для размышлений и толкований.

У РОССИИ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО СНОУБОРД

Пожалуй, самый болезненный итог второй части доклада Макларена на сегодняшний день — это практически полное лишение России права проведения международных соревнований по зимним видам спорта. Были отменены соответствующими международными федерациями чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи и финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

От этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам Россия отказалась добровольно. Также мы вернули в международную федерацию право проведения юниорского чемпионата мира по биатлону-2017, который изначально был запланирован в Острове Псковской области. Очевидно, что произошло это под угрозой бойкота со стороны ведущих держав. По всей видимости, такой отказ все-таки позволил нам сохранить лицо, подчеркнув, что страна все-таки ставит спорт выше политики и не хочет настаивать на своем праве организатора, раз уж это не устраивает большинство и создает нездоровую обстановку скандальности.

При этом IBU пока оставил России право проведения чемпионата мира в 2021 году в Тюмени. Однако учитывая, что до турнира остаются еще целых четыре года, обольщаться этим обстоятельством рано. Забрать в случае чего чемпионат мира IBU еще сто раз успеет.

Таким образом, фактически единственным оставшимся зимним Кубком мира в нашей стране стал турнир по сноуборду в дисциплине big air, который запланирован на 7 января в Москве. Учитывая, что пока никаких заявлений об отмене не последовало, скорее всего, этот кубковый этап все-таки состоится. Мастера big air не имеют отношения к последним допинговым скандалам. И хотя сноуборд находится в ведении той же международной федерации, что и лыжные гонки, радостно, что в этой ситуации FIS не стала ровнять все виды спорта под одну гребенку.

Формально у российской столицы есть также право провести этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика, но до марта его у нас еще могут отнять.