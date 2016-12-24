Зиннуров: США использовали Игры-2016 как инструмент давления на Россию

«Увы, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро не только не стали образцом фэйр-плей, но и были использованы США и их союзниками в качестве ещё одного инструмента давления на Россию в продолжение введённых против неё санкций со стороны стран Запада после событий на Украине. Доклад главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена едва не послужил поводом для отстранения от участия в Олимпийских играх 2016 года всей сборной России. В итоге наши олимпийцы недосчитались всех легкоатлетов и штангистов, части гребцов и представителей других видов спорта, но и в сильно усечённом составе сборная нашей страны выглядела достойно, заняв в общекомандном медальном зачёте четвёртое место.



Допинговый скандал и использование ВАДА в качестве инструмента давления на Россию стали для нас полной неожиданностью, хотя мы должны были быть к этому готовы. В большом спорте допинг присутствовал всегда, просто все страны работают с ним по-разному. Теперь мы знаем, что даже такие великие спортсмены, как Уле-Эйнар Бьорндален и Майкл Фелпс отчасти обязаны своими победами применению тех препаратов, которые для всех остальных запрещены. А им, видите ли, их можно употреблять, потому что они официально страдают какими-то мифическими болезнями. Но так или иначе, а последние шаги, предпринятые в нашей стране в плане борьбы с допингом, в частности, принятие закона об уголовной ответственности за склонение к его применению, говорят о том, что в дальнейшем подобная история не должна повториться», — приводит слова Зиннурова «Московский комсомолец».