Жуков надеется, что сборная России выступит на ОИ-2018, но «сейчас сказать трудно»
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в комментарии агентству «Р-Спорт» выразил надежду на то, что сборная России примет участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, однако уточнил, что пока трудно сказать что-то конкретное в связи с открытием дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов.
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В четверг исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение начать расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Также будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.
«Сейчас трудно сказать (угрожают ли решения МОК участию сборной России на ОИ-2018). Я думаю, что те решения, которые приняли биатлонисты (IBU), они касаются только тех спортсменов, которые указаны или находятся под подозрением в докладе Макларена. Все остальные ребята продолжают нормально выступать во всех соревнованиях, — сказал Жуков. — Я надеюсь, что наша сборная выступит на Олимпиаде-2018 в Корее».
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