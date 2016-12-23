Виталий Мутко: Перенос международных соревнований из России — глупое решение
Позиция
вице-премьера.
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В пятницу в Москве состоялось заседание коллегии Министерства спорта РФ, во время которого
Михаил ГОНЧАРОВ
из Москвы.
— В 2016-м наш спорт столкнулся с большими проблемами, — сказал
Безусловно, нам нужно серьезно отреагировать на доклад. Уже создана комиссия, которая рассмотрит все обвинения, включая Олимпиаду в Сочи. Необходимо переводить все в юридическое поле, а не делать так, как в биатлоне. Вы знаете, что проблемы с допингом в России существуют. Но они не выходят за рамки проблем, которые есть в других странах. Утраченный имидж российскому спорту необходимо вернуть. Нужно доказать всем вместе, что он чистый. Должна быть коллективная ответственность. Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить. Сегодня навязывается идея, что все сидят на запрещенных препаратах, без них нельзя. Нужно сломать ее, иначе ничего не сделаем.
— Какую компенсацию IBU должен выплатить СБР после переноса соревнований из Острова и Тюмени?
— Не мне надо задавать такие вопросы, а главе СБР. Насколько знаю, Кравцов как раз улетел на встречу с руководителями IBU. Вообще снятие соревнований — это
— Мы не готовы отказываться от проведения международных стартов?
— Не готовы. Нам, конечно, есть куда направить наши ресурсы, но вы поймите: люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами.
— Не считаете, что отказ от соревнований происходит во многом
— Здесь политика. Конечно, бойкот. Но бойкот противоречит хартии. Одной международной федерации хотя бы раз надо проявить мужество. То же самое было накануне чемпионата мира по водным видам спорта со стороны ряда спортсменов. Так Международная федерация плавания собралась и сказала: кто не приедет, тот не попадет на Олимпиаду в Рио, до свидания. Не хочешь — не приезжай. Вот и все. И один раз просто
— Насколько считаете вообще правильным, что мы сами предложили отдать соревнования?
— Еще раз вам скажу: задайте вопрос федерациям. Они мне говорят, что отказа с их стороны не было. А в
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