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В пятницу в Москве состоялось заседание коллегии Министерства спорта РФ, во время которого вице-премьер высказал свою точку зрения об антидопинговых решениях в отношении нашей страны.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Москвы.

— В 2016-м наш спорт столкнулся с большими проблемами, — сказал вице-премьер. — По его имиджу нанесен большой удар. Последние опубликованные доклады имеют цель доказать, что в России есть скоординированная политика по укрывательству допинга. Причем основаны они на показаниях людей, которые сами нечистоплотны в данном плане! И это для нас печальные факторы. Мы всегда должны трезво оценивать существующие вызовы и угрозы.

Безусловно, нам нужно серьезно отреагировать на доклад. Уже создана комиссия, которая рассмотрит все обвинения, включая Олимпиаду в Сочи. Необходимо переводить все в юридическое поле, а не делать так, как в биатлоне. Вы знаете, что проблемы с допингом в России существуют. Но они не выходят за рамки проблем, которые есть в других странах. Утраченный имидж российскому спорту необходимо вернуть. Нужно доказать всем вместе, что он чистый. Должна быть коллективная ответственность. Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить. Сегодня навязывается идея, что все сидят на запрещенных препаратах, без них нельзя. Нужно сломать ее, иначе ничего не сделаем.

— Какую компенсацию IBU должен выплатить СБР после переноса соревнований из Острова и Тюмени?

— Не мне надо задавать такие вопросы, а главе СБР. Насколько знаю, Кравцов как раз улетел на встречу с руководителями IBU. Вообще снятие соревнований — это как-то… Оно должно какое-то обоснование иметь! Ведь наказываются болельщики. Борьба с допингом должна носить персональный характер. Есть спортсмен-нарушитель — наказывайте. Что-то здесь комментировать… Крайне сложно. Вот что это за решение — не проводить соревнования в стране. Глупое решение! Готовился Псков, готовилась Тюмень. С такой душой подошли, продали 20 тысяч билетов. Я когда говорил про нашу удовлетворенность, имел в виду факт, что доклад рассматривают по конкретным фамилиям. Потому что сам он в целом — не бесспорен. И когда снимаются соревнования — это, мне кажется, не совсем верно.

— Мы не готовы отказываться от проведения международных стартов?

— Не готовы. Нам, конечно, есть куда направить наши ресурсы, но вы поймите: люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами.

— Не считаете, что отказ от соревнований происходит во многом из-за озвученных намерений бойкота со стороны некоторых стран?

— Здесь политика. Конечно, бойкот. Но бойкот противоречит хартии. Одной международной федерации хотя бы раз надо проявить мужество. То же самое было накануне чемпионата мира по водным видам спорта со стороны ряда спортсменов. Так Международная федерация плавания собралась и сказала: кто не приедет, тот не попадет на Олимпиаду в Рио, до свидания. Не хочешь — не приезжай. Вот и все. И один раз просто кто-то должен принять такое решение. Это же ненормально, когда бесконечно кто-то угрожает и бойкотирует. Это противоречит хартии. «Я не поеду в эту страну». — «А я в эту не хочу ехать». И начнем сейчас друг против друга. Пройденный путь же.

— Насколько считаете вообще правильным, что мы сами предложили отдать соревнования?