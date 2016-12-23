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23 декабря 2016, 18:58 | Олимпизм | Р-Спорт

Жуков: Открытие дел по 28 спортсменам РФ ожидаемо, ОКР будет взаимодействовать с МОК

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Дисциплинарные дела, открытые Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении 28 российских спортсменов, следовало ожидать, Олимпийский комитет России (ОКР) будет взаимодействовать с МОК, заявил глава ОКР Александр Жуков.

<em>МОСКВА 23 дек — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Дисциплинарные дела открытые Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении 28 российских спортсменов следовало ожидать Олимпийский комитет России (ОКР) будет взаимодействовать с МОК заявил глава ОКР Александр Жуков. Увеличить
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Международный олимпийский комитет в пятницу объявил о том, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Расследование было инициировано после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнародованной ее руководителем Ричардом Маклареном 9 декабря. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе на домашних для россиян Играх-2014 в Сочи.

«Этого и следовало ожидать, потому что в докладе Макларена было заявлено, что они считают, что целый ряд допинг-проб российских спортсменов с ОИ-2014 в Сочи должны быть перепроверены. Считают, что, возможно, были манипуляции с пробами. МОК создал свою комиссию, которая должна будет заниматься перепроверкой этих и других проб российских спортсменов. Что дальше? Мы будем взаимодействовать с МОК», — сказал Жуков журналистам.
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