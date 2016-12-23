Жуков: Открытие дел по 28 спортсменам РФ ожидаемо, ОКР будет взаимодействовать с МОК

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Международный олимпийский комитет в пятницу объявил о том, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Расследование было инициировано после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнародованной ее руководителем Ричардом Маклареном 9 декабря. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе на домашних для россиян Играх-2014 в Сочи.