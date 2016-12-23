Жуков: Открытие дел по 28 спортсменам РФ ожидаемо, ОКР будет взаимодействовать с МОК
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Дисциплинарные дела, открытые Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении 28 российских спортсменов, следовало ожидать, Олимпийский комитет России (ОКР) будет взаимодействовать с МОК, заявил глава ОКР Александр Жуков.
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Международный олимпийский комитет в пятницу объявил о том, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Расследование было инициировано после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнародованной ее руководителем Ричардом Маклареном 9 декабря. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с
«Этого и следовало ожидать, потому что в докладе Макларена было заявлено, что они считают, что целый ряд
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