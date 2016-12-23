Владислав Гончаров и Мария Мамошук признаны лучшими спортсменами Беларуси в 2016 году
23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион
Рио-де-Жанейро в прыжках на батуте Владислав Гончаров и представительница сборной Беларуси по борьбе Мария Мамошук названы лучшими спортсменами Беларуси 2016 года по результатам традиционного опроса, проведенного газетой «Спортивная панорама», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В олимпийском, 2016 году, батутист Владислав Гончаров завоевал золотую медаль в Бразилии на главных стартах четырехлетия. В ходе опроса белорусских журналистов он получил 981 очко. Второе место занял метатель молота серебряный призер Игр Иван Тихон — 763 балла. Лучшей среди белорусских спортсменок представители
Годом ранее лучшими атлетами 2015-го стали велосипедист Василий Кириенко и бегунья на 800 м Марина Арзамасова.
Лучшим тренером уходящего года названа главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова. Лучшей неигровой командой стала женская
Командой года в игровых видах признана женская сборная по баскетболу, принимавшая участие в Олимпийских играх. В тройке лучших названы также мужская сборная по гандболу и женская национальная команда по волейболу.
В опросе, проводившемся старейшей спортивной газетой Беларуси в 58-й раз, приняли участие 103 журналиста из печатных и электронных СМИ.
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