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23 декабря 2016, 18:39 | Олимпизм | БЕЛТА

Владислав Гончаров и Мария Мамошук признаны лучшими спортсменами Беларуси в 2016 году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в прыжках на батуте Владислав Гончаров и представительница сборной Беларуси по борьбе Мария Мамошук названы лучшими спортсменами Беларуси 2016 года по результатам традиционного опроса, проведенного газетой «Спортивная панорама», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>23 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Олимпийский чемпион <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> в прыжках на батуте Владислав Гончаров и представительница сборной <span class=error>Беларуси</span> по борьбе Мария <span class=error>Мамошук</span> названы лучшими спортсменами <span class=error>Беларуси</span> 2016 года по результатам традиционного опроса проведенного газетой Спортивная панорама сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В олимпийском, 2016 году, батутист Владислав Гончаров завоевал золотую медаль в Бразилии на главных стартах четырехлетия. В ходе опроса белорусских журналистов он получил 981 очко. Второе место занял метатель молота серебряный призер Игр Иван Тихон — 763 балла. Лучшей среди белорусских спортсменок представители масс-медиа признали Марию Мамошук (591 очко), которая в августе 2016-го в Рио заняла второе место в весовой категории до 63 кг.

Годом ранее лучшими атлетами 2015-го стали велосипедист Василий Кириенко и бегунья на 800 м Марина Арзамасова.

Лучшим тренером уходящего года названа главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова. Лучшей неигровой командой стала женская байдарка-четверка, завоевавшая бронзовую награду в Бразилии.

Командой года в игровых видах признана женская сборная по баскетболу, принимавшая участие в Олимпийских играх. В тройке лучших названы также мужская сборная по гандболу и женская национальная команда по волейболу.

В опросе, проводившемся старейшей спортивной газетой Беларуси в 58-й раз, приняли участие 103 журналиста из печатных и электронных СМИ.

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