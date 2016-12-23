Жуков: ОКР будет сотрудничать с МОК в расследовании по Играм в Сочи

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В пятницу МОК сообщил об открытии дисциплинарных дел в отношении 28 российских участников Игр-2014 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Это будет рассматривать комиссия Освальда, они будут заниматься перепроверкой проб наших спортсменов с Олимпийских игр в Сочи. Мы будем сотрудничать с ними в этой работе», — сказал Жуков.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого было принято решение о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года. Также из России перенесены финал Кубка мира по конькобежному спорту (из Челябинска), а также юниорский чемпионат мира (из Псковской области) и этап Кубка мира по биатлону (из Тюмени).