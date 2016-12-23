Не доверяй, а проверяй: МОК открыл 28 дел на олимпийцев РФ, выступавших в Сочи

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Расследование было инициировано после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), представленной ее руководителем Ричардом Маклареном 9 декабря. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе на домашних для россиян Играх в Сочи.

Снежный ком

В четверг российский спорт лишился еще двух турниров в зимних видах спорта — Тюмень осталась без этапа Кубка мира по биатлону, у Челябинска забрали финал Кубка мира по конькобежному спорту. Президент Челябинской областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин в связи с этим сказал: «Остальным коллегам хочу пожелать удачи, пусть все их соревнования состоятся. Хотя если уж покатился снежный ком…» В этой ситуации сложно было не предвидеть следующего шага от МОК — 28 спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи, дела открыты, спортсмены будут уведомлены, а через них и федерации тоже.

В заявлении МОК отмечается, что комиссия Макларена изучила 95 допинг-проб российских спортсменов, предоставленных МОК. «Было выявлено 28 спортсменов с признаками манипуляций проб. Теперь они были отправлены обратно в антидопинговую лабораторию в Лозанне, уже начался повторный анализ этих проб на предмет неблагоприятных результатов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, МОК инициировал перепроверку всех российских допинг-проб, которые были сданы на Олимпийских играх в Сочи, а также всех проб россиян с Игр 2012 года в Лондоне и 2010 года в Ванкувере.

Почему не перепроверяют спортсменов других стран?

«Я бы не стал называть это заявление (МОК по перепроверке проб) политическим, идет целенаправленная работа по проблеме допинга в некоторых видах спорта. В ее рамках они намерены проверить пробы, взятые на указанных Олимпийских играх. Если эти меры позволят сделать наш спорт чище, я считаю, мы должны их приветствовать. Я уверен, что после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам не обоснована», — считает первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Я абсолютно спокоен за свои допинг-пробы с Ванкувера, я готовился индивидуально, работал в группе с Маурицио Маркетто. Я всегда был чистым спортсменом и никогда не употреблял запрещенных веществ, так что за Сочи спокоен тоже, если только что-то не происходило без моего участия и без моего ведома. Но так уверен в себе и спокоен. Так что пусть проводят повторный анализ. Меня это не беспокоит. Жаль, что проводят повторный анализ только наших проб с Ванкувера, можно было бы проверить и пробы соперников. Ли Сын Хуна, например, Свена Крамера. Почему нет?» — заявил в свою очередь двукратный призер Игр-2010 конькобежец Иван Скобрев.

Главе IIHF Рене Фазелю также непонятно, почему перепроверяют пробы только российских спортсменов. «Если мы предпринимаем такие шаги (в борьбе с допингом), нам нужно, чтобы они распространялись и на другие страны. Поэтому мишенью не должны становиться только российские спортсмены», — отметил он.

Шесть лыжников отстранены

Тем временем Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что уже отстранила от соревнований шестерых лыжников, участников Игр в Сочи. Имен спортсменов FIS не назвала.

В том же сообщении говорится, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.

«Результаты доклада Макларена серьезно повредили целостности спорта, и мы полны решимости обеспечить необходимые меры, которые будут предприняты для наказания за преступления. Мы будем работать вместе с Федерацией лыжных гонок России по восстановлению российского сообщества лыжных гонок, и мы искренне рассчитываем на их приверженность чистому спорту», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.