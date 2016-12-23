Не доверяй, а проверяй: МОК открыл 28 дел на олимпийцев РФ, выступавших в Сочи
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу объявил о том, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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Расследование было инициировано после второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), представленной ее руководителем Ричардом Маклареном 9 декабря. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с
Снежный ком
В четверг российский спорт лишился еще двух турниров в зимних видах спорта — Тюмень осталась без этапа Кубка мира по биатлону, у Челябинска забрали финал Кубка мира по конькобежному спорту. Президент Челябинской областной федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин в связи с этим сказал: «Остальным коллегам хочу пожелать удачи, пусть все их соревнования состоятся. Хотя если уж покатился снежный ком…» В этой ситуации сложно было не предвидеть следующего шага от МОК — 28 спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2014, подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи, дела открыты, спортсмены будут уведомлены, а через них и федерации тоже.
В заявлении МОК отмечается, что комиссия Макларена изучила 95
Кроме этого, МОК инициировал перепроверку всех российских
Почему не перепроверяют спортсменов других стран?
«Я бы не стал называть это заявление (МОК по перепроверке проб) политическим, идет целенаправленная работа по проблеме допинга в некоторых видах спорта. В ее рамках они намерены проверить пробы, взятые на указанных Олимпийских играх. Если эти меры позволят сделать наш спорт чище, я считаю, мы должны их приветствовать. Я уверен, что после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам не обоснована», — считает первый
«Я абсолютно спокоен за свои
Главе IIHF Рене Фазелю также непонятно, почему перепроверяют пробы только российских спортсменов. «Если мы предпринимаем такие шаги (в борьбе с допингом), нам нужно, чтобы они распространялись и на другие страны. Поэтому мишенью не должны становиться только российские спортсмены», — отметил он.
Шесть лыжников отстранены
Тем временем Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что уже отстранила от соревнований шестерых лыжников, участников Игр в Сочи. Имен спортсменов FIS не назвала.
В том же сообщении говорится, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.
«Результаты доклада Макларена серьезно повредили целостности спорта, и мы полны решимости обеспечить необходимые меры, которые будут предприняты для наказания за преступления. Мы будем работать вместе с Федерацией лыжных гонок России по восстановлению российского сообщества лыжных гонок, и мы искренне рассчитываем на их приверженность чистому спорту», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.
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