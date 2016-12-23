Свищев: МОК нужно перепроверить всех участников ОИ-2014 в Сочи, а не только россиян

В пятницу МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. При этом будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на домашней Олимпиаде. Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх.

«Мы должны принять такое решение МОК, всячески содействовать и ни в коем случае не оспаривать. Я надеюсь, что пробы наших олимпийцев в Сочи будут чистыми. Я бы посоветовал МОК пойти дальше и перепроверить всех спортсменов, это не так проблемно. Раз перепроверяют россиян, то надо перепроверить всех, раз есть претензии к организаторам. Тогда было бы по справедливости», — сказал Свищев по телефону.

«На Олимпиаде у нас в керлинге вообще не брали пробы. За керлинг можно быть спокойными. За наших я уверен. У нас у одной спортсменки были гормональные проблемы, но это совершенно другое», — отметил он.