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23 декабря 2016, 13:52 | Олимпизм | Lenta.Ru

Президент назвал Родченкова таскавшим в Россию гадости негодяем

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков — негодяй, таскавший в Россию гадости. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков — негодяй таскавший в Россию гадости. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Родченков превратил распространение допинга в свой личный бизнес уверен глава государства. Увеличить
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«Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию, и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость», — сказал Путин.

Президент признался, что с трудом может себе представить, что перемещая через госграницу Канады или США запрещенные препараты, Родченков не был никем замечен. «Он постоянно сюда эту дрянь таскал. Превратил это в свой бизнес личный. Заставлял людей его брать и принимать, а тех, кто отказывался, скажем пловцы, он еще против них придумал какие-то санкции», — сообщил президент.

18 июня Следственный комитет России возбудил против Родченкова уголовное дело по результатам доследственной проверки его интервью, в которых он заявлял о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в российском спорте, в том числе и с его участием.

В мае Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских чемпионов Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Никаких заявлений о распространении допинга среди российских спортсменов Родченков не делал. Его признания легли в основу официального расследования под эгидой WADA, которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен.
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