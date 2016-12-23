МОК открыл дела по 28 российским участникам ОИ-2014 и проверит пробы с трёх ОИ

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«На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке», — говорится в пресс-релизе.



Также Международный олимпийский комитет повторно проверит все пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014-го в Сочи.



«Это станет непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК выйдет за рамки выводов отчёта Макларена, повторно проанализировав пробы российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи и в Лондоне», — заявил глава МОК Томас Бах.