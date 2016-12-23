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23 декабря 2016, 13:41 | Олимпизм | Чемпионат.com

МОК открыл дела по 28 российским участникам ОИ-2014 и проверит пробы с трёх ОИ

Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает пресс-релиз МОК.

Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи сообщает <nobr>пресс-релиз</nobr> МОК. Увеличить
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«На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке», — говорится в пресс-релизе.

Также Международный олимпийский комитет повторно проверит все пробы российских спортсменов, взятые на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014-го в Сочи.

«Это станет непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК выйдет за рамки выводов отчёта Макларена, повторно проанализировав пробы российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Сочи и в Лондоне», — заявил глава МОК Томас Бах.
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Новости Олимпийских игр

Свищев: МОК нужно перепроверить всех участников ОИ-2014 в Сочи, а не только россиян

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо проверить допинг-пробы всех спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а не только россиян, раз существуют претензии по организации, заявил агентству «Р-Спорт» депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
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