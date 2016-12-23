МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 участников ОИ-2014 из РФ
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщается в пресс-релизе комитета.
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«Международный олимпийский комитет (МОК) объявил сегодня, что 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года Сочи, теперь подлежат дисциплинарным процедурам», — говорится в документе.
«По юридическим причинам МОК не может в настоящее время дать более подробную информацию о данных случаях, однако это будет следовать в установленном порядке», — также говорится в тексте сообщения.
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