Мутко: Имиджу российского спорта в 2016 году нанесен большой урон
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Артем Калинин. Российский спорт в 2016 году испытывал большие проблемы, его имиджу нанесен серьезный урон, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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В пятницу в Москве проходит коллегия Минспорта РФ. На протяжении 2016 года российский спорт сотрясали различные скандалы, связанные с допингом. Российские легкоатлеты практически в полном составе были отстранены от Олимпийских игр, всю паралимпийскую сборную не допустили до Игр в
Также в 2016 году было опубликовано два отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном, который заявлял, что в России существует государственная система укрывания допинга, а многие спортсмены были вовлечены в манипуляции с
«В этом году мы испытывали большие проблемы. По имиджу российского спорта нанесен большой урон. Мы всегда должны трезво оценивать вызовы и угрозы, которые существуют. Последние доклады имеют целью доказать, что у нас есть скоординированная политика по укрывательству допинга. Они основаны на показаниях людей, которые сами нечистоплотны в плане допинга. Это для нас печальные факторы. Но мы должны делать из этого серьезные выводы», — сказал Мутко в своей вступительной речи.
«Мы создали специальную комиссию. Рассматриваем все, что связано с Сочи, что связано с государственными обвинениями. Все должно перейти в юридическое правовое поле, а не как было с биатлоном — списки десятков человек. Мы знаем, что проблемы с допингом существуют. Но не выходят за рамки того, что происходит в других странах», — отметил он.
По мнению Мутко, необходимо «усиливать роль антидопинговых организаций, усиливать их уголовную роль, спортивную».
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