Аптечка Родченкова. «Закроет» ли тебя ВАДА

Представьте, что вы — профессиональный русский легкоатлет, которого без вины затронули санкции ВАДА. Вы продолжаете тренироваться, но больше времени уделяете работе и учёбе. Новый график напряжённый, поэтому вы сталкиваетесь с небольшими проблемами со здоровьем, которые можно решить простым посещением соседней аптеки. Рядом с вами уже нет врача — зато есть риск попасться ВАДА после того, как санкции всё-таки снимут. Итак, вы берёте сумку и смотрите на витрину….

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