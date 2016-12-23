Аптечка Родченкова. «Закроет» ли тебя ВАДА
Тест для каждого. Чисты ли вы от допинга и напишет ли о вас Макларен в новом докладе?
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Представьте, что вы — профессиональный русский легкоатлет, которого без вины затронули санкции ВАДА. Вы продолжаете тренироваться, но больше времени уделяете работе и учёбе. Новый график напряжённый, поэтому вы сталкиваетесь с небольшими проблемами со здоровьем, которые можно решить простым посещением соседней аптеки. Рядом с вами уже нет врача — зато есть риск попасться ВАДА после того, как санкции
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter