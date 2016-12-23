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https://sport.mail.ru/news/olympics/28230325/
23 декабря 2016, 18:15 | Олимпизм | Чемпионат.com

Аптечка Родченкова. «Закроет» ли тебя ВАДА

Тест для каждого. Чисты ли вы от допинга и напишет ли о вас Макларен в новом докладе?

Тест для каждого. Чисты ли вы от допинга и напишет ли о вас <span class=error>Макларен</span> в новом докладе? Увеличить
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Представьте, что вы — профессиональный русский легкоатлет, которого без вины затронули санкции ВАДА. Вы продолжаете тренироваться, но больше времени уделяете работе и учёбе. Новый график напряжённый, поэтому вы сталкиваетесь с небольшими проблемами со здоровьем, которые можно решить простым посещением соседней аптеки. Рядом с вами уже нет врача — зато есть риск попасться ВАДА после того, как санкции всё-таки снимут. Итак, вы берёте сумку и смотрите на витрину….
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Жуков надеется, что сборная России выступит на ОИ-2018, но «сейчас сказать трудно»

Жуков надеется, что сборная России выступит на ОИ-2018, но «сейчас сказать трудно»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в комментарии агентству «Р-Спорт» выразил надежду на то, что сборная России примет участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, однако уточнил, что пока трудно сказать что-то конкретное в связи с открытием дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов.
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Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

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