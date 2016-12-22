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https://sport.mail.ru/news/olympics/28224602/
22 декабря 2016, 17:12 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

24 национальных антидопинговых агентства возмутились отказом главы МОК от собрания

24 национальных антидопинговых агентства, включая Британское и агентство США, написали президенту МОК Томасу Баху письмо, в котором выразили возмущение по поводу отказа от встречи.

Организации предлагали Баху обсудить вопросы антидопинговой программы. По их словам, вопрос встал особенно остро после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов якобы были причастны к употреблению допинга.

Организации предлагали обсудить вопросы реформ, увеличение финансирования и полномочий ВАДА, а также вопросы защиты информаторов, включая россиян Юлию и Виталия Степанова.
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