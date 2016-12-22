24 национальных антидопинговых агентства возмутились отказом главы МОК от собрания

Организации предлагали Баху обсудить вопросы антидопинговой программы. По их словам, вопрос встал особенно остро после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов якобы были причастны к употреблению допинга.

Организации предлагали обсудить вопросы реформ, увеличение финансирования и полномочий ВАДА, а также вопросы защиты информаторов, включая россиян Юлию и Виталия Степанова.