24 национальных антидопинговых агентства возмутились отказом главы МОК от собрания
24 национальных антидопинговых агентства, включая Британское и агентство США, написали президенту МОК Томасу Баху письмо, в котором выразили возмущение по поводу отказа от встречи.
Организации предлагали Баху обсудить вопросы антидопинговой программы. По их словам, вопрос встал особенно остро после публикации второй части доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских спортсменов якобы были причастны к употреблению допинга.
Организации предлагали обсудить вопросы реформ, увеличение финансирования и полномочий ВАДА, а также вопросы защиты информаторов, включая россиян Юлию и Виталия Степанова.
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