Жуков: Стратегия по борьбе с допингом в РФ будет разработана к февралю 2017 года

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«Комиссия работает по этому направлению, к февралю стратегия должна быть», — приводит слова Жукова «Лайф».



О необходимости создания программы по борьбе с допингом в России заговорили ещё летом 2016 года после выхода первой части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Её разработкой занялась созданная по указанию президента России Владимира Путина независимая общественная антидопинговая комиссия ОКР под руководством Виталия Смирнова. Президент России, выступая перед членами Федерального Собрания, заявил, что программа борьбы с допингом будет готова в начале 2017 года. Теперь глава ОКР назвал более конкретный срок завершения разработки стратегии.