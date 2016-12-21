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21 декабря 2016, 15:28 | Олимпизм | Чемпионат.com

Оргкомитет Игр-2016 погасил задолженность перед МПК по грантам за проезд

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс в своём «твиттере» сообщил, что оргкомитет Олимпиады-2016 наконец компенсировал МПК $ 3,7 млн за гранты на проезд.

Неделю назад Спенс признался, что МПК ранее не сталкивался с подобной задержкой выплат.

«Прекрасная новость в том, что Рио-2016 выплатил последнюю компенсацию МПК по грантам за проезд. Теперь все национальные паралимпийские комитеты получили средства», — написал Спенс.
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