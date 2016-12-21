Оргкомитет Игр-2016 погасил задолженность перед МПК по грантам за проезд
Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс в своём «твиттере» сообщил, что оргкомитет Олимпиады-2016 наконец компенсировал МПК $ 3,7 млн за гранты на проезд.
Неделю назад Спенс признался, что МПК ранее не сталкивался с подобной задержкой выплат.
«Прекрасная новость в том, что Рио-2016 выплатил последнюю компенсацию МПК по грантам за проезд. Теперь все национальные паралимпийские комитеты получили средства», — написал Спенс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter