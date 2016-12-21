Оргкомитет Игр-2016 погасил задолженность перед МПК по грантам за проезд

Неделю назад Спенс признался, что МПК ранее не сталкивался с подобной задержкой выплат.



«Прекрасная новость в том, что Рио-2016 выплатил последнюю компенсацию МПК по грантам за проезд. Теперь все национальные паралимпийские комитеты получили средства», — написал Спенс.