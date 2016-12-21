Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28208197/
21 декабря 2016, 13:48 | Олимпизм | ТАСС

Фетисов: WADA готово взаимодействовать с Россией

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово взаимодействовать с Россией. Уверенность в этом выразил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

Парламентарий не согласился с мнением о том что WADA настроено против России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Парламентарий не согласился с мнением одного из журналистов о том, что WADA настроено против России. «Это неправильно. В WADA (работают) профессиональные люди, понимают свою роль, они готовы взаимодействовать», — подчеркнул Фетисов.

Депутат рассказал, что полтора месяца назад в частном порядке встречался с генеральным директором WADA Оливье Ниггли. «Я знаю Оливье Ниггли с 2003 года, встречались в частном порядке, (он) просил меня наладить отношения с российской стороной, (он) готов помогать, сотрудничать. Все это мы обсуждали», — пояснил Фетисов.

При этом он обратил внимание, что Ниггли «просил о встрече, чтобы каким-то образом наладить отношения».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Российский футбольный болельщик Морозов освобожден из тюрьмы во Франции

Ниже Буркина-Фасо: рекордное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены международных стартов в России