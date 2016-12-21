Фетисов: WADA готово взаимодействовать с Россией
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово взаимодействовать с Россией. Уверенность в этом выразил журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
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Парламентарий не согласился с мнением одного из журналистов о том, что WADA настроено против России. «Это неправильно. В WADA (работают) профессиональные люди, понимают свою роль, они готовы взаимодействовать», — подчеркнул Фетисов.
Депутат рассказал, что полтора месяца назад в частном порядке встречался с генеральным директором WADA Оливье Ниггли. «Я знаю Оливье Ниггли с 2003 года, встречались в частном порядке, (он) просил меня наладить отношения с российской стороной, (он) готов помогать, сотрудничать. Все это мы обсуждали», — пояснил Фетисов.
При этом он обратил внимание, что Ниггли «просил о встрече, чтобы
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