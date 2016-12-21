Новые спортивные объекты построят в Минске к Европейским играм

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«Наша главная задача — построить легкоатлетический стадион “Динамо”, где будет проходить церемония открытия, мы его к концу следующего года введем. Второй объект — Центр художественной гимнастики, его ввод намечен на середину 2018 года. Это будет действительно украшение города», — отметил Андрей Шорец.

Он проинформировал, что создан оргкомитет по проведению Игр, обсуждаются объекты, которые могут быть задействованы в проведении спортивных соревнований. При подготовке к значимому спортивному событию будет учтен положительный опыт проведенного в 2014 году чемпионата мира по хоккею. Предполагается также организовать зоны гостеприимства.

Городские власти рассчитывают, что в этот период в Минск приедет большое количество гостей.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре текущего года состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана.