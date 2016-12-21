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Еще в сентябре мэрия Токио заявляла о планируемом бюджете в размере 3 трлн иен. Затем сообщалось, что бюджет турнира может составить 2 трлн иен, однако в итоге организаторы смогли еще больше сократить расходы, сообщает Reuters.

В то же время опубликованная сумма все равно более чем в два раза превышает ту, которая была запланирована во время подачи заявки на проведение Игр.