Бюджет Олимпийских игр — 2020 в Токио сокращен
Бюджет летних Олимпийских игр — 2020, которые пройдут в Токио, составит от $15 млрд до $16,8 млрд (1,6−1,8 трлн иен).
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Еще в сентябре мэрия Токио заявляла о планируемом бюджете в размере 3 трлн иен. Затем сообщалось, что бюджет турнира может составить 2 трлн иен, однако в итоге организаторы смогли еще больше сократить расходы, сообщает Reuters.
В то же время опубликованная сумма все равно более чем в два раза превышает ту, которая была запланирована во время подачи заявки на проведение Игр.
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