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https://sport.mail.ru/news/olympics/28200738/
20 декабря 2016, 21:29 | Олимпизм | «Газета.Ру»

Глава Федерации легкой атлетики Германии призвал отстранить Олимпийский комитет России

Глава Федерации легкой атлетики Германии Клеменс Прокоп призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его главу Томаса Баха отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) от исполнения своих обязанностей.

Глава Федерации легкой атлетики Германии <span class=error>Клеменс</span> <span class=error>Прокоп</span> призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и лично его главу Томаса <span class=error>Баха</span> отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) от исполнения своих обязанностей. Увеличить
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По словам Прокопа, который в июне уже призывал МОК в полном составе отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Рио, на данный момент собрано достаточно неоспоримых аргументов для отстранения ОКР.

«Если Олимпийская хартия имеет хоть какую-то ценность, то ОКР должен быть временно отстранен до окончательного решения всех проблем с допингом в России — для защиты всех спортсменов и интересов честного соперничества», — приводит слова главы немецкой легкой атлетики Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Прокоп обратил внимание на пункты хартии МОК, говорящие о том, что борьба с допингом является одной из центральных задач, стоящих перед национальными олимпийскими комитетами. По мнению немецкого чиновника, ОКР с этой задачей не справился.
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