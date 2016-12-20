Глава Федерации легкой атлетики Германии призвал отстранить Олимпийский комитет России

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По словам Прокопа, который в июне уже призывал МОК в полном составе отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Рио, на данный момент собрано достаточно неоспоримых аргументов для отстранения ОКР.

«Если Олимпийская хартия имеет хоть какую-то ценность, то ОКР должен быть временно отстранен до окончательного решения всех проблем с допингом в России — для защиты всех спортсменов и интересов честного соперничества», — приводит слова главы немецкой легкой атлетики Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Прокоп обратил внимание на пункты хартии МОК, говорящие о том, что борьба с допингом является одной из центральных задач, стоящих перед национальными олимпийскими комитетами. По мнению немецкого чиновника, ОКР с этой задачей не справился.