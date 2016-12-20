ПКР обратился в МПК с просьбой о допуске спортсменов РФ к международным соревнованиям

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Первый проект дорожной карты восстановления членства будет рассмотрен рабочей группой МПК 12 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Во вторник представители МПК и ПКР провели встречу в Бонне в рамках обсуждения критериев восстановления российского комитета.

В релизе также сообщается, что ПКР следует обратиться в исполком МПК с просьбой допустить российских спортсменов к квалификационным международным стартам в преддверии зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«В рамках обсуждения данной темы представители МПК заявили, что данный вопрос находится за пределами полномочий данной встречи, Паралимпийскому комитету России стоит обратиться в исполком МПК с просьбой о допуске российских спортсменов к квалификационным международным соревнованиям в преддверии зимней Паралимпиады-2018», — говорится в сообщении.