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20 декабря 2016, 18:37 | Олимпизм | ТАСС

ПКР обратился в МПК с просьбой о допуске спортсменов РФ к международным соревнованиям

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый проект дорожной карты восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) будет рассмотрен рабочей группой МПК 12 января 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР.

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«Первый проект дорожной карты восстановления членства будет рассмотрен рабочей группой МПК 12 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Во вторник представители МПК и ПКР провели встречу в Бонне в рамках обсуждения критериев восстановления российского комитета.

В релизе также сообщается, что ПКР следует обратиться в исполком МПК с просьбой допустить российских спортсменов к квалификационным международным стартам в преддверии зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«В рамках обсуждения данной темы представители МПК заявили, что данный вопрос находится за пределами полномочий данной встречи, Паралимпийскому комитету России стоит обратиться в исполком МПК с просьбой о допуске российских спортсменов к квалификационным международным соревнованиям в преддверии зимней Паралимпиады-2018», — говорится в сообщении.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
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