Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28197237/
20 декабря 2016, 16:56 | Олимпизм | ТАСС

Мутко: UKAD взяло 2600 допинг-проб у российских спортсменов

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло 2600 проб у российских спортсменов за отчетный период работы, который составил около года. Об этом журналистам сообщил вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Итоги работы UKAD в России будут изложены в отчете который будет представлен через 10 дней. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я посмотрел статистику, UKAD взяло 2600 проб у наших спортсменов, — сказал он. — Из них положительных — 26, при этом 21 проба — это мельдоний, пять — другая ситуация. Итоги работы UKAD в России будут изложены в отчете, который будет представлен через 10 дней».

В ноябре 2015 года совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил решение комитета WADA о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Позже было определено, что UKADA будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA.

РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года, оно истечет в конце этого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Российский футбольный болельщик Морозов освобожден из тюрьмы во Франции

Ниже Буркина-Фасо: рекордное падение сборной России в рейтинге ФИФА

Федерация биатлона Норвегии требует от IBU отмены международных стартов в России