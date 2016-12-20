Мутко: UKAD взяло 2600 допинг-проб у российских спортсменов

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«Я посмотрел статистику, UKAD взяло 2600 проб у наших спортсменов, — сказал он. — Из них положительных — 26, при этом 21 проба — это мельдоний, пять — другая ситуация. Итоги работы UKAD в России будут изложены в отчете, который будет представлен через 10 дней».

В ноябре 2015 года совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил решение комитета WADA о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Позже было определено, что UKADA будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA.

РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года, оно истечет в конце этого года.