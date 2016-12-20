Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28196254/
20 декабря 2016, 15:19 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава МОК Бах: Трагедия в Берлине является нападением на общие человеческие ценности

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине, которую он назвал нападением на общие человеческие ценности.

Неизвестный на грузовике в понедельник вечером протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.

«Наши мысли с семьями и друзьями жертв нападения в Берлине. Это нападение на наши общие человеческие ценности. Мы осуждаем любые формы насилия», — заявил Бах, слова которого приводятся в официальном аккаунте МОК в Twitter.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой