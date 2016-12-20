Глава МОК Бах: Трагедия в Берлине является нападением на общие человеческие ценности
МОСКВА, 20 дек —
Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Берлине, которую он назвал нападением на общие человеческие ценности.
Неизвестный на грузовике в понедельник вечером протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.
«Наши мысли с семьями и друзьями жертв нападения в Берлине. Это нападение на наши общие человеческие ценности. Мы осуждаем любые формы насилия», — заявил Бах, слова которого приводятся в официальном аккаунте МОК в Twitter.
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