Глава МОК Бах: Трагедия в Берлине является нападением на общие человеческие ценности

Неизвестный на грузовике в понедельник вечером протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По последним данным, по меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.

«Наши мысли с семьями и друзьями жертв нападения в Берлине. Это нападение на наши общие человеческие ценности. Мы осуждаем любые формы насилия», — заявил Бах, слова которого приводятся в официальном аккаунте МОК в Twitter.