Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28196221/
20 декабря 2016, 15:13 | Олимпизм | БЕЛТА

Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий, их перечень утвержден постановлением Совета Министров № 1044 от 19 декабря 2016 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

<em>20 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em><span class=error>Беларусь</span> в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий их перечень утвержден постановлением Совета Министров № 1044 от 19 декабря 2016 года сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в <nobr>пресс-службе</nobr> правительства. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В частности, с 1 по 9 января пройдет XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. С 10 по 12 февраля состоится Кубок мира по шорт-треку.

В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» под девизом «Звезды биатлона за мир». С 18 по 20 мая пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Гран-при Минска». На 10—11 июня запланирован континентальный кубок по дзюдо «Минск-2017» среди мужчин и женщин (European Judo Open M&W). С 14 по 25 июня пройдет чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, 16—20 августа — этап Кубка мира по прыжкам на батуте, 18—22 мая — чемпионат Европы по самбо и боевому самбо. С 17 по 24 июля состоится чемпионат Европы по современному пятиборью, 3—12 мая — чемпионат мира по муай-тай, 21—25 апреля — чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет по фехтованию.

Также в течение года запланированы подготовительные мероприятия к II Европейским играм 2019 года, в том числе визиты представителей международных спортивных организаций, руководителей федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта иностранных государств.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Новые спортивные объекты построят в Минске к Европейским играм

Новые спортивные объекты построят в Минске к Европейским играм

21 декабря, Минск /Надежда Матвеева — БЕЛТА/. Новые спортивные объекты построят в Минске к Европейским играм, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Виктория Азаренко родила сына

Повышены тарифы на проезд в общественном транспорте Минска