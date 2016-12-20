Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий, их перечень утвержден постановлением Совета Министров № 1044 от 19 декабря 2016 года, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе правительства.
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В частности, с 1 по 9 января пройдет XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. С 10 по 12 февраля состоится Кубок мира по
В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» под девизом «Звезды биатлона за мир». С 18 по 20 мая пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Гран-при Минска». На
Также в течение года запланированы подготовительные мероприятия к II Европейским играм 2019 года, в том числе визиты представителей международных спортивных организаций, руководителей федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта иностранных государств.
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