Беларусь в 2017 году примет более 70 международных спортивных мероприятий

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В частности, с 1 по 9 января пройдет XIII Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. С 10 по 12 февраля состоится Кубок мира по шорт-треку.

В сентябре запланировано проведение международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» под девизом «Звезды биатлона за мир». С 18 по 20 мая пройдут международные соревнования по велосипедному спорту на треке «Гран-при Минска». На 10—11 июня запланирован континентальный кубок по дзюдо «Минск-2017» среди мужчин и женщин (European Judo Open M&W). С 14 по 25 июня пройдет чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу, 16—20 августа — этап Кубка мира по прыжкам на батуте, 18—22 мая — чемпионат Европы по самбо и боевому самбо. С 17 по 24 июля состоится чемпионат Европы по современному пятиборью, 3—12 мая — чемпионат мира по муай-тай, 21—25 апреля — чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет по фехтованию.

Также в течение года запланированы подготовительные мероприятия к II Европейским играм 2019 года, в том числе визиты представителей международных спортивных организаций, руководителей федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта иностранных государств.