Комиссия спортсменов ОКР обсудила вопросы социальной адаптации после ухода из спорта
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Социальная адаптация атлетов после завершения спортивной карьеры стала одной из главных тем первого заседания новой комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Андрей Моисеев, главный тренер сборной России по современному пятиборью и двукратный олимпийский чемпион.
В состав комиссии также входят Софья Великая (председатель), Ольга Зайцева, Федор Климов, Лада Задонская, Светлана Ромашина, Екатерина Гамова, Юрий Борзаковский, Тагир Хайбулаев, Анастасия Мыскина и Елена Исинбаева. Первое заседание комиссии состоялось 19 декабря.
«Есть огромные перспективы у атлетов, которые заканчивают свою спортивную карьеру и начинают думать о том, чем заниматься дальше, — заметил Моисеев. — Уже достигнуты соглашения с рядом университетов, которые готовы на льготных условиях обучать спортсменов высокого класса, добившихся немалых успехов на международном уровне».
Выборы в новую комиссию спортсменов ОКР состоялись 17 ноября.
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