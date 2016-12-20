Комиссия спортсменов ОКР обсудила вопросы социальной адаптации после ухода из спорта

В состав комиссии также входят Софья Великая (председатель), Ольга Зайцева, Федор Климов, Лада Задонская, Светлана Ромашина, Екатерина Гамова, Юрий Борзаковский, Тагир Хайбулаев, Анастасия Мыскина и Елена Исинбаева. Первое заседание комиссии состоялось 19 декабря.

«Есть огромные перспективы у атлетов, которые заканчивают свою спортивную карьеру и начинают думать о том, чем заниматься дальше, — заметил Моисеев. — Уже достигнуты соглашения с рядом университетов, которые готовы на льготных условиях обучать спортсменов высокого класса, добившихся немалых успехов на международном уровне».

Выборы в новую комиссию спортсменов ОКР состоялись 17 ноября.