Президент WADA Риди выступил перед британским парламентом

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В ходе первого заседания комитет провел ряд бесед с представителями велоспорта Великобритании — в частности, участниками команды Sky Team, президентом национальной федерации и главой ее комиссии по этике. У парламентариев возникли вопросы после публикации хакерской группой Fancy Bears документов из базы WADA, согласно которым гонщик Sky Team Брэдли Уиггинс принимал запрещенное вещество триамцинолон перед гонками «Джиро д’Италия» 2011 и 2013 годов, а также перед «Тур де Франс — 2012», который стал победным для спортсмена. Всякий раз велогонщик получал ТИ на применение препарата по состоянию здоровья.

Вторым вопросом к Уиггинсу стало содержание загадочного медицинского пакета, предназначавшегося капитану команды, который Sky в 2011 году получила во время многодневки «Критериум дю Дофине».

Содержание медпакета для Сэра Брэдли стало основной темой вокруг британского велоспорта в течение последних трех месяцев. Масло в огонь подливал и генеральный менеджер команды Sky Дейв Брейлсфорд, который отказывался сообщать, что находилось внутри, до окончательного выяснения обстоятельства получения Уиггинсом ТИ на триамцинолон. В конечном итоге, на заседании все вопросы были улажены. Брейлсфорд, наконец, заявил, что внутри посылки был медицинский препарат флуимуцил, который не входит в список запрещенных WADA веществ.

Не секрет, что Уиггинс является аллергиком, и очень часто симптомы проявляются в самые неблагоприятные моменты, в том числе и в разгар соревнований. Вдобавок, капитан Sky перенес в том же 2011 году острый синусит. Это инфекционно-воспалительное заболевание придаточных полостей носа, причем аллергия входит в список одной из причин возникновения болезни. Препарат более известен россиянам как Ринофлуимуцил — назальный спрей, который назначается врачами, в том числе и при синуситах, гайморитах и фронтитах.

Однако Уиггинс не воспользовался лекарством, а по совету врача команды подал заявление на ТИ для употребления триамцинолона.

Это синтетический кортикостероидный препарат с длительным противоаллергическим и противовоспалительным действием. Одно из показаний к применению гласит, что медикамент назначается при аллергических ринитах (синдромах воспаления слизистой оболочки носа). Но триамцинолон имеет гораздо более сильное воздействие.

Еще в октябре бывший гонщик Sky Джонатан Тирнан-Лок задавался вопросом об этической стороне использования этого препарата при аллергических реакциях.

«Заявления на ТИ перед главными стартами выглядят крайне странными. С другой стороны, Уиггинс следовал процессу и не нарушил никаких правил. В конце концов, он сделал то, что ему посоветовал медицинский персонал команды. Но многие гонщики, которые употребляли триамцинолон, заявляли, что он имеет очень сильное воздействие с точки зрения улучшения результатов и физических показателей.

Непонятно, почему медики Sky не нашли других способов, чтобы справиться с такой распространенной проблемой, как аллергия,

— цитирует гонщика cyclingnews.com.

Тем не менее, никаких санкций к Уиггинсу и команде не применили, и вопрос посчитали исчерпанным.

На второе заседание были приглашены президент WADA Крейг Риди и генеральный директор организации Оливье Ниггли, которые доложили комитету о борьбе с допингом на международном уровне.

Глава CMS Дамиан Коллинз объявил о цели приглашения главных лиц Всемирного антидопингового агентства,

«Мы хотим узнать у сэра Риди о тех ресурсах, которыми располагает WADA, для слежения за нарушениями антидопинговых правил по всему миру. Мы также хотели бы услышать о том, как WADA ведет расследование в отношении допинга в России, об участии в этом представителей государства и о прогрессе, которого удалось достигнуть стране, а также о том, что еще предстоит сделать», — цитирует Коллинза официальный сайт британского парламента.

Ниггли заявил, что в 2015 году спортсмены получили около 1,3 тыс. ТИ на применение запрещенных веществ по состоянию здоровья.

«Задумка терапевтических исключений заключается в том, чтобы вернуть спортсмена на тот уровень, на каком он мог бы выступать без заболевания. Применяемые препараты не должны давать атлету преимущества. Каждый раз применение того или иного препарата санкционируется врачами. Есть случаи, когда, например, Спортивный арбитражный суд (CAS) запрещал спортсмену применять препарат, улучшающий спортивные показатели, для которого он просил ТИ. Если атлет не мог выступать без препарата, дающего преимущество, то ему рекомендовалось завершить карьеру.

Хочу обратить внимание на то, что обманы в спорте сейчас происходят не через систему выдачу ТИ.

Выдача исключений прозрачна для WADA, есть и другие организации, выполняющие наблюдательные функции, но я выступаю против публикации таких данных в свободный доступ, — подытожил генеральный директор WADA.

В свою очередь Риди коснулся животрепещущей темы переноса соревнований из России.

«Это вопрос, который необходимо обсуждать в каждом отдельном случае. Выводы комиссии Ричарда Макларена и все доказательства были направлены международным федерациям по зимним видам спорта, которые должны рассмотреть все документы и принять соответствующие решения. Как стало понятно из доклада Макларена, проблема касалась не только Олимпиады в Сочи. Вопрос антидопинговых нарушений в России оказался намного шире и касается и других видов спорта», — отметил Риди.

Президент WADA также заявил, что организация намерена бороться с существованием систематического употребления допинга в спорте путем создания собственного отдела расследований. По словам функционера, это поможет работать в условиях, если у подозреваемой страны нет желания бороться за чистоту спорта.

Риди также пролил свет на отношения WADA с ФИФА, и заявил, что вся коммуникация ведется между ФИФА и Маклареном напрямую.

«Макларен провел независимое расследование и предоставил все данные напрямую международной федерации.

На данный момент между WADA и ФИФА нет коммуникации по этому вопросу. WADA считает работу ФИФА по противодействию допингу серьезной и успешной,

— подчеркнул Риди в своем выступлении.

Тем не менее, функционер выразил надежду, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены в своих правах к началу чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России.

Напомним, что ранее появилась информация о проведении предварительного расследования комитетом по этике ФИФА в отношении вице-премьера России и президента РФС Виталия Мутко.

13 декабря 2016 года Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе чемпионата мира — 2017 из Сочи. Шесть дней спустя федерация приняла решение провести мировое первенство в немецком Кенигзее.